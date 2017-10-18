Teknolojiye sıcak bakan KOBİ'ler Türkiye'nin umudu

18 Ekim 2017

Mastercard’ın ERA Research & Consultancy ile birlikte gerçekleştirdiği ve 12 ilde 401 KOBİ yetkilisiyle yapılan görüşmeleri kapsayan araştırma, KOBİ’lerin banka ve finansal ürün kullanımlarına, teknolojik ve finansal konular ile birlikte ödeme sistemlerine yönelik tutumlarını ortaya koyuyor.



Rapora göre her 10 KOBİ’den 3’ü daha fazla para kazanmak amacıyla iş kurarken, diğer öne çıkan iş kurma gerekçeleri ise başkası için çalışmamak, hayallerinin peşinden gitmek ya da ailesinden kalan işi devam ettirmek. Bunlar dışında küçük bir kesim ise ekonomiye katkıda bulunmak, çevreye karşı kendini ispat etmek, emeklilikten sonra bir meşguliyet edinmek gibi sebeplerle faaliyetlerini yürütüyor.

KOBİ’lerin teknoloji ile sınavı

Araştırma sonuçlarına göre, 5 KOBİ’den 4’ü bilgisayarı aktif olarak kullanırken, yaklaşık 3 KOBİ’den birinde ise en az iki adet bilgisayar bulunuyor.



Bilgisayar bulunan şirketlerin hemen hepsinin internet bağlantısı, dolayısıyla dijital hizmetlere erişimi var ve bu durum KOBİ’lerin dijital dönüşüme yatkınlıkları için umut verici olsa da yarıya yakını, mesajlaşmak, yazılı bilgi almak ya da telefonla konuşmak yerine yüz yüze hizmet almayı, fiziksel bir iletişim kurmayı tercih ediyor.



Her 10 KOBİ’den 1’i ise teknolojinin şirketlerini geliştireceğini düşünüyor. Teknolojiye daha yavaş adapte olan üçte ikilik kesimin ise teknolojiye güvenmesini sağlayacak aksiyonlara ve iletişime gerek duyuluyor.



Her 10 KOBİ’den 4’ünün hem bilgisayarından hem de cep telefonu ya da tabletinden internete giriş yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 100 KOBİ’den 23’ü kendi şirketine özel yazılım kullanıyor.



Mastercard bu sonuçları mobil uygulamalar ve mobil ödeme çözümlerinin kullanımı açısından KOBİ’lerle yapılabilecek iş birliklerinin habercisi olarak nitelendiriyor. KOBİ’lerin oldukça küçük bir kısmı ise internete girmiyor.

KOBİ’ler teknolojiye karşı olumlu

KOBİ’lerin üçte biri önümüzdeki 2 yıl içinde e-ticarete girmeyi planladığını belirtirken, yarıya yakını ise 2 yıl içinde çalışan sayısını artırmayı, yeni tesis veya şube açmayı planlıyor.

10 KOBİ’nin 7’si internet bankacılığını kullanıyor ve yine aynı oranda KOBİ, POS cihazı sahibi.

Facebook en popüler sosyal ağ

KOBİ yetkilileri arasında en popüler sosyal medya mecrası ise Facebook. Görüşme yapılan her 5 KOBİ’den 4’ü aktif olarak Facebook kullanırken, 3’ü ise Instagram kullanıcısı. İş hayatına yönelik en etkili sosyal ağlardan biri olan LinkedIn ise KOBİ’ler arasında pek popüler değil.

Sonuçlara göre, sosyal mecralarda daha fazla varlık göstererek müşterileriyle etkileşimde bulunabileceklerini ya da bu mecralara entegre olan ürünleri kullanarak işlemlerini geliştirebileceklerini görmeleri ise KOBİ’lerin sosyal medyaya olan ilgilerini artıracak fırsatlar olarak değerlendiriliyor.

Teknoloji sever KOBİ, banka kampanyalarını da kazanıyor

KOBİ’lerin ticarette pratiklik sunan ödeme sistemlerine ilgi duyduğu görülürken, yarısı şirket kredi kartı ile kampanyalardan yararlanıyor. Söz konusu KOBİ’lerin en çok yararlandığı kampanya alanlarının başında ise hammadde alımı gelirken, bunu sırasıyla ulaşım, fatura ödemeleri, ofis sarf ve kırtasiye malzemeleri ve gıda izliyor. Kampanyalardan ise en çok "teknoloji sever" sınıfına giren KOBİ’lerin faydalandığı göze çarpıyor.