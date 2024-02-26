2024’ün yıldızı hafıza çipleri mi olacak işlemciler mi?

Nvidia’nın yükselişi sanırım hepimizin dikkatini çekiyor. İki trilyon dolar pazar değerine ulaşarak Apple ve Microsoft’tan sonra dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna geldiler.

Mali sonuçlarını açıkladıklarında ise tek bir günde pazar değerleri tam 277 milyar dolar artış gösterdi. Nvidia’nın bu yükselişindeki temel sebep, yapay zekâ işlemcilerindeki benzersiz ürünleri. Borsa analistleri, şirketin hisse fiyatının aşırı şiştiğini iddia edenler ve bu yükselişin devam edeceğini iddia edenler olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Sizlerle dünya yarıiletken endüstrisine ilişkin rakamları paylaşmak istiyorum.

Belki, Nvidia konusundaki tartışmalar için size bir yön gösterir. 2022 yılında, dünya yarıiletken endüstrisi tüm zamanların en büyük hacmine, 574 milyar dolarlık satış hacmine ulaşmıştı. 2023’te yüzde 8,2 düşüşle 526 milyar dolara geriledi. WSTS, yani dünya yarıiletken satışları istatistikleri kuruluşuna göre 2024’te bu rakamın yeniden yükselerek 588 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tüm pazardaki en büyük segmenti, CPU, GPU gibi işlemcileri, grafik işlemcileri yani Nvidia’nın satışlarının büyük bir kısmını elde ettiği mantık çipleri oluşturuyor.

Yapay zekâ işlemcisi yarışının içinde olan Intel ve AMD’nin işlemci satışları da bu segmentin içinde. 2023’te bu segmentin toplam geliri 178 milyar doların biraz üzerindeydi. WSTS, 2024 yılında bu segmentin yaklaşık yüzde 10 büyüyeceğini öngörüyor. Son iki yıldır, fiyat düşüşlerine paralel olarak hafıza ürünleri segmentinde büyük bir daralma söz konusu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 31 gerileyen hafıza ürünleri satışları, Samsung Electronics bilançolarına da olumsuz yansımıştı. Toplam satışları 90 milyar dolar seviyesinde. 2024 yılında hafıza ürünleri satışlarının yüzde 44 artışla 2022 seviyesinin biraz üstüne çıkması 126 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Buna karşılık, mikro denetleyici üniteleri (MCU’lar) ve otomotiv entegre devrelerinin (IC’ler) satışları yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,4 ve yüzde 23,7 gibi etkileyici bir performans sergiledi; MCU’ların geliri 27,9 milyar dolara ulaştı ve otomotiv entegre devreleri 42,2 milyar dolarlık yeni bir rekora ulaştı. MCU’ların ve otomotiv IC’lerinin güçlü sevkiyatı, otomobil üreticilerinin yanı sıra çeşitli akıllı cihazlardan gelen hızlı çip talebinin arttığını gösteriyor.

Ancak, 2024 yılı için en düşük artış oranının da bu segmentte olması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 7 arasında bir büyüme beklentisi var. Bir taraftan yapay zekâ işlemcilerindeki satış artışı, bir taraftan işlemci pazarındaki gelişmeler.

Pek çok şirket, ABD ve Japonya’nın inanılmaz sübvansiyonlarına rağmen bazı yatırımlarını erteleme kararı alıyor. Bir taraftan da hem OpenAI’ın kurucusu Sam Altman hem de SoftBank’in kurucusu Masayoshi Son, 100 milyar dolara ulaşan fon arayışı ile yeni işlemci üretimine soyunuyor.

Bence, ortada bir belirsizlik var. Otomotiv endüstrisinde yarıiletken kullanımındaki artışın yavaşlayacak olması da kafaları karıştırıyor. Tamam, artış devam edecek ancak diğer alanlardan daha düşük oranda büyüme gösterecek. Hem Nvidia’yı hem diğer yarıiletken üreticilerini bu rakamlar ışığında analiz ederseniz, endüstrinin geleceğine ilişkin daha berrak bir görüşe sahip olabilirsiniz.