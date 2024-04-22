Bu hafta, uluslararası basında ve Almanya medyasında Getir ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bir kısmı Türkiye’de de medyada yansıma buldu. Sosyal ağlarda gündeme geldi. Bir zamanlar 12 milyar dolara yakın bir değerleme üzerinden yatırım alan Getir’in, özellikle ABD, Almanya ve Birleşik Krallık pazarlarında zor zamanlar geçirdiği, bu pazarlardan çıkmak istediği yönünde iddialar dile getirildi. Hatta Getir’in yeni bir yatırım turunda yeni bir yatırım alamaması durumunda elinde bulunan bazı değerleri de satarak, dağ gibi büyüyen zararını kapatma niyetinde olduğu yönünde iddialar bile mevcut.

Bunlara, BiTaksi isimli mobil taksi çağırma uygulamasının satışı da dâhil. Dağ gibi zarar derken!.. Avrupa operasyonunun her ay 50 milyon euro (Bir milyar 750 milyon lira) zarar ettiği iddia edildi. Ben, şahsen, Getir ve BiTaksi yönetimi ile konuşmadım. Durumları nedir? İddialar ne derecede doğru? Kendi ağızlarından duymadım. İzninizle, sadece iddialar üstünden bir soru sormak istiyorum. Eğer, iddialar gerçek ve Getir, bazı varlıklarını, özellikle de BiTaksi’yi elden çıkarmak istiyorsa… BiTaksi, kimin olur? Talibi kimler olur? Satış kime gerçekleşebilir? Gelin, sorunun cevabını birlikte bulmaya çalışalım.

Getir, geçtiğimiz dönemde Anadolu Holding iştiraklerinden Garenta’nın, Moov isimli paylaşımlı araç kiralama işinin çoğunluğunu devraldı. GetirAraç olarak BiTaksi ile uygulama üstünden entegre etti. Dünyada, bu konudaki en büyük şirketler Uber ve Lyft. Türkiye pazarında halen taksi hizmetleri ile faaliyet gösteren Uber, BiTaksi’yi almaya çalışır mı? Lyft, benim radarımdam ve ülkemizden uzak bir şirket. Bölgeye, Türkiye’ye yatırım için BiTaksi için teklif sunar, bu pazara girmek ister mi? Farkındayım. Soruya, soru ile karşılık veriyorum. Bir iddia üzerinden yola çıkıyoruz zaten. Ortada böyle bir şey var mı? Yok mu? Onu bilmiyoruz.

Martı, Nasdaq’ta halka arz oldu. Kurucusu, Oğuz Alper Öktem’i sosyal ağ reklamları ve taksici lobisi ile kavgasından biliyorsunuz. Martı, BiTaksi’yi devralıp, Nasdaq’taki hisselerinin değer kazanması için bir adım atar mı? Yine ayrı bir şirketimiz. BinBin ile Martı’ya rakip bir şirket konumundaki Bin Yatırımlar Holding, borsaya açılması, yurtdışı yatırımları ile dikkat çekti. Onlar, bu işe girer mi? Analitik zekâya sahip olanlar, bir sonraki şirketi hemen konuya bağlayacak. Diğerleri için detay ekliyorum. AgroTech. Agresif çıkışları ile tanıyoruz. Geldikleri yeri konuşmayalım. Geçen ay, Joyce isimli elektrikli araç üreticisini devraldılar. 29 Ekim’de satışa sunacakları elektrikli araç için bugünden sabit bir fiyat beyan etmeleri ile fazlasıyla dikkat çektiler.

Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören özellikle paylaşım ekonomisi ve bu ekonomiye ilişkin pazara sunacakları model ile de açıklama yapmıştı. %100 elektrikli bir paylaşım sistemi devreye sokacakken, sıfırdan bir şirket ile mi bu yola girilecek? Yoksa BiTaksi gibi oturmuş bir marka işlerini daha da kolaylaştırır mı? Bakalım. Görelim. İddialar gerçek mi? Derler ya… Gelin ata binmiş, ya nasip demiş.