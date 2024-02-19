Anadolu Ajansı’nın, şirket haberleri bülteninden öğrendik. NetGSM, sanal mobil operatör olarak geçtiğimiz hafta abone alımına başladı. Kendilerini, Turkcell, TürkTelekom Mobil ve Vodafone Türkiye’den sonra dördüncü mobil operatör olarak tanımlıyorlar.

Dördüncü operatör tanımlaması bana ait değil. Şirketin kendisine ait. Benim, yapılan açıklamalardan, yayımlanan şirket bülteninden anladığım, Turkcell’in Türkiye çapındaki baz istasyonlarını kullanacaklar. Ancak, ana şebekede, ya da daha basit bir anlatım ile merkez santralde kendi teknolojileri ile hizmet verecekler.

Bir de Turk.Net benzeri bir yaklaşım ile dijital kanallar üzerinden abonelik süreçlerini yöneterek, daha ekonomik tarifeler sunmayı amaçlıyorlar. Bunu açıklanan ilk tarifelerde de gördük. 1 GB internet, 100 dakika konuşma ve 100 SMS içeren en düşük paket 29 lira artı 14,94 lira aylık telsiz kullanım ücreti yani yaklaşık 44 liradan başlıyor. Mobil tarifelerde, günümüzde karşılaştığımız rakamların neredeyse yarı fiyatına başlangıç fiyatı var.

Başta, Ookla’nın SpeedTest verilerine ve diğer uluslararası kuruluşların araştırma verilerine bakarsak, Türkiye’nin en hızlı mobil interneti Turkcell’de. Ses kalitesi ile ilgili çok sağlıklı bir araştırma verisi bulunmuyor. Kısaca, Türkiye’nin en hızlı interneti, NetGSM abonelerine, Türkiye’nin en ucuz mobil abonelik fiyatları ile sunulacak. NetGSM’i, ilgi odağım telekom ve bilişim sektörü olduğu için yakınen biliyor, takip ediyorum.

Siz de en son 4.5G frekans ihalesine katılışları ile hatırlayacaksınız. Ancak ihalede yine üç mobil operatör frekans aldı. NetGSM bu ihaleye, sürece itiraz etti. Yasal haklarını kullandı. Türkiye’deki telekom sektöründeki mevzuata, uygulamalara itiraz eden bir yapıları var. Haklı-haksız olduklarına ilişkin fikirlerim bana kalsın.

Ama şunun altını çizeyim, bu haklarını savunmak için “TelekomDer” diye bir telekom derneğinin kuruluşuna öncülük edecek kadar haklarının peşine düşen bir yapıları var. Sanal Mobil Operatör (MVNO) dediğimiz kavram, Türkiye’de vaktiyle çok tartışıldı. Mevcut yasal düzenlemeler, tüzükler, yönetmelikler herhangi bir MVNO kuruluşunu, hizmete başlamasını anlamsız kılıyor.

Mobil operatörlerin, yıllık gelirleri üzerinden ödemek zorunda oldukları Hazine Payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK kurum masraflarına katkı payı gibi ödemeleri MVNO kendi geliri üzerinden yapıyor, üstüne altyapısını kısmen veya tamamen kullandığı mobil operatör bu MVNO’dan elde ettiği gelir dahil tüm gelirleri üzerinden yine bu ödemeleri yapıyor. Ortada, çifte bir vergilendirme oluşuyor. Şimdiye kadar, hiçbir operatör, bu ortamda bir MVNO oluşumuna sıcak bakmamıştı.

Biraz daha değişik modellerde BIMCELL gibi, sadece alt marka olarak telekom hizmetleri ortaya çıkmıştı. İleriki günlerde, daha fazla bilgi olursam sizinle paylaşırım. Ancak, NetGSM’in, Turkcell baz istasyonlarını ve kendi ana şebekesini kullanarak hizmet vereceği, abone alımına başladıkları ve fiyatlarının da sektör ortalamasının yarısı olduğu bir gerçek.