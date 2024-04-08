PC üreticilerinin Çin sınavı

Geçtiğimiz yıl sonunda, Çin hükümeti, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan PC’lerde ABD menşeli şirketler AMD ve Intel’in işlemcilerini kullanan PC’lerin kullanımını yasaklayan bir karar almıştı.

Şimdiye kadar bu karar konusunda çok aceleci davranmayan Çin hükümeti, geçtiğimiz ay bu kararı yürürlüğe soktu. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu destekli özel şirketlerde bu işlemcileri kullanan PC’ler kullanılamayacak.

Peki, Çin ne yapmayı planlıyor? Bu kararın PC üreticilerine etkisi ne olacak? Çin, işlemci üretimi konusunda zaten bir aşama kaydetmişti. Daha önce AMD ve Intel desteğinde bazı şirketler özel işlemciler geliştirmişti. Powerleader isimli şirket, Powerstar P3- 01105 işlemciye sahip. Zhaoxin’in KX-7000 işlemcisi bulunuyor. Loongson 3A6000 işlemcisi yapmıştı. Hygon’un C86 3250 işlemcisi var. İşte bu işlemciler, Çin’in kamuda kullanacağı PC’lere güç verecek.

2023 yılında tüm dünyada satılan PC sayısı yaklaşık 260 milyon olurken, Çin’de satılan PC sayısı 41 milyondan fazlaydı. 23 milyonunu tüketici PC'leri oluştururken, 17 milyonun biraz üzerinde ticari bilgisayar pazarı vardı. İşte bu 17 milyonluk pazarın büyük bir kısmını kamu oluşturuyor. Bu pazarda daralma meydana gelecek. Çin’de pazar lideri Lenovo, 15 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. ABD şirketleri HP’nin yüzde 10, Dell’in yüzde 8 pazar payı var.

Çin pazarı için HP’nin ve Dell’in Çinli işlemci üreticiler ile anlaşma yapması beklenmiyor. Bu da önümüzdeki dönemde sadece bu iki şirketin Çin pazarında gerçekleştirdikleri toplam 7,5 milyon adetlik satışı tehlikeye sokuyor. Elbette son kullanıcı ve özel şirketler için yaptıkları satışları, şimdilik yapmaya devam edebilecekler ancak her an bunlara da bir yasak gelebilir. Ayrıca, Çin, son olarak Loongson işlemcilerinin kullanıldığı PC’leri de eğitim amaçlı kullanımlar için teste tabi tuttu. Eğitim amaçlı PC’lerde kullanılan işlemcilerin yakın zamanda kişisel kullanım için satın alınan PC’lere de sıçraması söz konusu. Asus, Acer gibi Tayvanlı üreticilerin ve Lenovo’nun alacağı tavır burada önem arz ediyor.

Dünya PC pazarının lideri Lenovo, Çin işlemcileri ile PC üretmeye başladığı zaman bunu dünyanın geri kalanına da sevk eder mi? Çin’in, üretim alanındaki rekabet gücünü hepimiz biliyoruz. Eğer bu işlemciler, bu işlemcilerin kullanıldığı PC’ler fiyat avantajını ele geçirirse dünya PC pazarının dengesi de tamamen değişebilir.

Geleceğini yapay zeka işlemcilerin gelişimine ve satışına bağlayan Intel, AMD ve Nvdia’nın da bu noktada geleceği öngörülemez olur. Zaten bu hafta içerisinde bu şirketlerin hisse senetlerinde düşüşler meydana gelmeye başladı. Şimdilik bu bir başlangıç. Yakında HP ve Dell’in de bu akımdan büyük ölçüde etkilenmesi sözkonusu. İzleyelim, görelim.