AB'nin trilyonluk sorunu

Savaş zamanı ekonomisi, tırmanan enerji krizi ve Çin ile ABD'nin teknolojik rekabeti ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, yeşil enerji geçişini tamamlamak ve kritik yatırımları kolaylaştırmak için sert önlemler almalı. Her iki hedefe de ulaşmak için ortak bir amaç duygusu ve daha fazla mali koordinasyon gerekli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa Birliği'ni bir başka tam gelişmiş ekonomik ve siyasi krize sürükledi. Ancak savaş, yükselen gaz, yakıt ve elektrik fiyatlarının doğrudan nedeni olsa da Avrupa'nın mevcut acısının kökleri çok daha derinlere uzanıyor. Avrupa enerji sisteminin kırılganlıkları en az 2008'den beri ortada. Ancak AB, daha fazla dayanıklılık sağlamak için gerekli önlemleri almayarak yanıt vermekte çok yavaş kaldı.

Sınırsızlığın sonu geldi

Avrupa, 2010-12 devlet borç krizi sırasında bütünlüğüne, istikrarına ve refahına yönelik benzer bir tehditle karşı karşıya kaldı. O zamanlar, şimdi olduğu gibi Avrupa hükümetleri yüksek oranda borçluydu ve mali açıdan kısıtlıydı. 2012 yazında, dönemin ECB Başkanı Mario Draghi, ‘sınırsız’ devlet tahvili alımı da dahil olmak üzere “ne gerekiyorsa” yapma sözü vererek euro’yu kurtardı. Ancak yükselen enflasyon, ECB'nin mevcut krize benzer şekilde agresif bir şekilde yanıt verme yeteneğini ciddi şekilde sınırladı.

Mevcut haliyle, ne AB'nin yıllık 160-180 milyar euro’luk bütçesi ne de InvestEU gibi borç verme girişimleri Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ölçekteki değişimi sağlayamaz. 338 milyar euro hibe ve 385.8 milyar euro kredi sağlayarak COVID-19 salgınının en kötü etkilerini azaltmayı amaçlayan 2021 İyileşme ve Direnç Tesisi daha büyük bir ateş gücüne sahip. Ancak bu, çoğu zaten çeşitli pandemi sonrası ulusal planlara bağlı olan tek seferlik bir araç anlamına geliyor.

Üçlü meydan okuma dönemi ve 1 trilyon euro’luk mekanizma

Avrupa üçlü bir meydan okumayla karşı karşıya. AB çapında dayanışmayı artırmak, yatırımı teşvik etmek ve ekonomik güvenliği güçlendirmek için AB'nin kalıcı mali kapasiteye dayalı 1 trilyon euro'luk yeni bir finansman mekanizması oluşturmasını öneriyoruz. Bu yeni tesis, ortak bir AB borçlanma programı aracılığıyla finanse edilebilir ve üç ana sütun üzerine inşa edilebilir: dayanıklılık, egemenlik ve jeopolitik. Bir acil durum fonu, krizler sırasında hızlı finansal ateş gücü sağlayacaktır. Bugünün bağlamında, yükselen enerji maliyetlerinden en çok etkilenen üye devletlere hibe ve krediler sunabilir. Ancak böyle bir fon, Kuzey Denizi rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji geçişini hızlandırmak için kritik yatırımları da destekleyebilir.

Bir egemenlik fonu, kamu-özel sektör ortaklıklarını ve endüstriyel ittifakları destekleyerek Avrupa'nın teknolojik ve endüstriyel gelişimini artırmayı amaçlayacaktır. Bunu yapmanın bir yolu, biyoteknoloji ve kuantum hesaplama gibi alanlarda ölçeklenmesi gereken Avrupa başlangıç ​​​​ekosistemlerinde yüksek riskli, yüksek kazançlı hisse pozisyonları almalı.

Önerilen bu finansman mekanizmasının üçüncü ayağı, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek ve Birliğe entegrasyonunu ilerletmek için kritik kaynaklar sağlayarak AB'nin jeopolitik çıkarlarını sürdürmesine yardımcı olacaktır. Ancak aynı zamanda , sürdürülebilir teknolojilere, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyarlanmasına ve Balkanlar'daki kritik altyapıya 300 milyar euro'ya kadar yatırım yapmayı amaçlayan Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne Avrupa'nın yanıtı olan Küresel Ağ Geçidi gibi girişimlere de fon yönlendirecektir. Kuşkusuz, mevcut kriz Avrupa hükümetlerine ekonomik federalizmi benimseme koşulları sunuyor. Artık tek başlarına gitmeyi göze alamazlar.