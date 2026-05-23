Altının yeniden bir para gibi algılanmasının arkasında yatan nedenler

Merkez bankaları 2022, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde 1000 tondan fazla fiziki altın alımı gerçekleştirdi. Bu alım hızı, Dünya Altın Konseyi raporlarında son 55 yıllık dönemin en yüksek sürekli alım seviyesi olarak kaydedildi. Alım kararlarının temel dayanağını, fiziki varlığın yabancı hükümetler tarafından dondurulamayan veya yaptırım uygulanamayan bir rezerv aracı olması oluşturuyor. Altı bağımsız faktör aynı anda emtianın parasal işlevlerine dönüşünü sağlıyor.

Emtianın yeniden parasal değer kazanma süreci, 1971 yılında askıya alınan işlevlerinin kullanım yoluyla geri kazanılması olarak tanımlanıyor. 15 Ağustos 1971 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın dolar dönüştürülebilirliğini sona erdirmesiyle varlık para sisteminden çıkarılmıştı. İlgili dönemden itibaren faiz ve nakit akışı sağlamaması nedeniyle kurumsal portföylerin dışında tutulan emtia, değer saklama aracı ve hesap birimi rollerini yeniden üstleniyor. Süreç, resmi bir kararname olmaksızın, piyasa katılımcılarının bağımsız işlemleriyle şekilleniyor.

Yaptırımlara karşı rezerv varlık olarak altın

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kurumları, 2022 yılında Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar dolarlık kısmına dondurma işlemi uyguladı. Kararın ardından küresel rezerv yöneticileri fiziki varlık tahsisat oranlarını güncelledi. Yurt içinde muhafaza edilen altın varlığı, SWIFT sistemi dışında kalması ve yabancı mahkemelerin yargı yetkisine girmemesi nedeniyle rezerv statüsünü pekiştirdi. Sektörel talep trendleri raporlarına göre merkez bankaları 2022 yılında 1136 ton, 2023 yılında 1037 ton ve 2024 yılında 1045 ton altın tedarik ettiler.

Kurumsal yatırımcılar fon pozisyonlarını yeniden inşa ediyor

1980 ile 2018 yılları arasında emeklilik fonları, bağış fonları ve yatırım kuruluşlari fiziki emtia tahsisatlarını sınırlı seviyede tutmuştu. Uluslararası Finans Enstitüsü Küresel Borç Monitörü 2026 raporunda küresel borç toplamının 2025 yılı sonunda 348 trilyon dolara ulaştığı bildirildi. Küresel borç istatistiklerinin yayımlanmasının ardından riskten korunma fonları ve devlet varlık fonları portföylerine altın dahil etmeye başladı. Yeni arz yaratılamaması, varlığın kurumsal portföylerdeki ağırlığının artırılmasına temel bir gerekçe oluşturdu.

Merkez bankaları bilançolarını fiziki varlıklarla yeniden şekillendiriyor

Merkez bankalarının tarihi maliyet yöntemiyle bilançolarında bulundurduğu rezervler, defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkı genişletiyor. Almanya Bundesbank kayıtlarında 3352 tonluk fiziki rezerv bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası ve Euro bölgesi ulusal merkez bankalarını kapsayan Euro sistemi genelinde altın pozisyonu 2026 yılı mayıs ayında 1.27 trilyon euro düzeyinde hesaplandı. Bilançolardaki yeniden değerleme rakamları, tahvil piyasası riski alınmadan sermaye yeterlilik rasyolarına eklendi.

Emtiaya dayalı hazine tahvili ihraç tasarıları sunuluyor

Eski Fed Yönetim Kurulu adayı Judy Shelton, 4 Temmuz 2026 tarihi için altın destekli ve 50 yıl vadeli hazine güven tahvilleri borçlanma aracı tasarısını sundu. İlgili tasarıda yatırımcılara vade bitiminde dolar veya önceden sabitlenmiş fiziki emtia karşılığında ödeme alma seçeneği tanımlandı. Devlet borçlanma senetlerinin gönüllü olarak fiziki varlığa bağlanması, mali yeterlilik ve güvenilirlik göstergesi olarak formüle edildi. İhraç tasarısı piyasa yapıcılara devlet borç yönetiminde alternatif bir model sunuyor.

Batı merkez bankaları resmi rezervlerine altın ekliyor

2010 yılından itibaren Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye ve Polonya merkez bankaları fiziki rezerv artırım işlemlerine öncülük etmişti. In Gold We Trust 2026 raporu verilerinde, önceki dönemlerde emtia pozisyonu taşımayan Batı merkez bankalarının da altın alımına başladığı belgelendi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının fiziki alım işlemleri, küresel döviz rezervi yönetimlerindeki oransal değişimleri hızlandırıyor. Dondurulan rezerv işlemlerinin yarattığı emsal, müttefik ülke kurumlarının altın tahsisat stratejilerini revize etmesine yol açtı.

Tokenlaştırılmış fonlar dijital para birimleriyle rekabet ediyor

Merkez bankası dijital para birimlerinin piyasa adaptasyon oranlarında durağanlık kaydedildi. Buna karşılık, blokzincir ağlarında denetlenmiş ve fiziki varlık teslimatı garantisi sunan tokenlaştırılmış altın fonlarının işlem hacimlerinde büyüme izlendi. Dijital işlemler fiziki emtia karşılığı ile ödeme sistemlerine entegre edildi. Piyasalar, uluslararası finans kurumlarının yayımlayacağı güncel ithalat verilerini ve enflasyon oranlarını takip edecek.