Bankaların 5 aylık net kârı 190,3 milyar TL

Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri yılın ilk beş ayında yüzde 17,4 oranında net 2,5 trilyon lira artarak 16,8 trilyona ulaştı. Toplam faiz geliri yüzde 68,4 artarken, faiz giderindeki artış yüzde 138,2’ye ulaştı, net faiz geliri yerinde saydı.

Bankacılık sektörünün yılın ilk beş ayındaki vergi sonrası toplam net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1’lik bir artışla 190,3 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Mayıs 2023’e ait konsolide olmayan mali göstergelerini açıkladı.

Buna göre sahipliğe göre banka gurupları bazında sayıca en büyük grubu oluşturan yerli özel bankalar ocak-mayıs döneminde toplamda yaklaşık 77 milyar, yabancı bankalar 71,2 milyar, kamu bankalarının ise 42,1 milyar lira net dönem kârı elde etti.

En yüksek kâr artışı yabancı bankalarda

Geçen yılın eş dönemine en yüksek oranda kâr artışı yüzde 77,4’le yabancı bankalarda gerçekleşti. Yerli özel bankaların toplam net dönem kârı da yüzde 44 artarken, kamu bankalarının toplam net dönem kârında geçen yıla göre artış yüzde 9,6 ile enflasyonun çok altında kaldı.

Bankaların kârında esas belirleyici olan faiz gelir-giderlerine bakıldığında, net faiz gelirindeki artışın geçen yıla göre düşük kaldığı dikkati çekti. Sektör bu yıl ocak-mayıs döneminde 452,6 milyarı kredilerden olmak üzere toplam 708,7 milyar lira faiz/kâr payı geliri elde etti.

Toplam faiz/kâr payı geliri önceki yıla göre yüzde 68,4 oranında bir artış kaydetti. Buna karşılık 375,8 milyarı mevduata olmak üzere toplam 484,9 milyar liraya ulaşan faiz giderleri ise geçen yıla göre yüzde 138,2 ile faiz gelirindekinin yaklaşık iki katı bir artış gösterdi.

Faiz dışı gelir ve giderler

Böylece sektörün ilk beş ayda 223,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşen “net” faiz gelirinde geçen yılın eş dönemine göre artış sadece yüzde 3’te kaldı. Takipteki alacaklar için ayrılan 24,2 milyar liralık provizyondan sonra net faiz geliri ise 199,7 milyar lira ile geçen yılın eş dönemdekinin sadece yüzde 2,3 üzerinde gerçekleşti.

Vergi öncesi kâr yükseldi

Alınan ücret, komisyon, diğer hizmet geliri ve aktif satışı gibi faiz dışı gelir ile personel gideri, kıdem tazminatı provizyonu, verilen ücret ve komisyon gibi faiz dışı giderler ile diğer nitelikteki gelir ve giderler sonrası sektörde 226,4 milyar lira ile geçen yılın ilk beş ayındakinin yüzde 33,9 üzerinde bir vergi öncesi kâr oluştu. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın eş dönemindekinden yüzde 2,7 daha az olmak üzere ayrılan yaklaşık 36 milyar liralık vergi provizyonundan sonra bankacılık sisteminin beş aylık toplam net kârı 190,3 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 44,1 üzerinde oluştu.

16,8 trilyonluk aktif büyüklüğü

Ocak-Mayıs 2023 dönemin de Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 16 trilyon 846,4 milyar liraya ulaştı. Sektörün aktifler toplamı, yılın ilk beş ayında yüzde 17,4 oranında net 2 trilyon 499,1 milyar TL büyüme kaydetti

Krediler beş ayda yüzde 21,9 oranında arttı

En büyük aktif kalemi olan krediler beş ayda yüzde 21,9 artışla 9 trilyon 237,3 milyar TL’ye, menkul değerler de yüzde 20,4 artışla 2 trilyon 854,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,75 oldu. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, ocak-mayıs döneminde yüzde 16,9 artışla 10 trilyon 355,7 milyar liraya ulaştı. 2022 yıl sonuna göre sektörün özkaynak toplamı yüzde 14,3 artışla 1 trilyon 606,8 milyar TL oldu. Mayıs 2023 itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,08 düzeyinde oluştu.