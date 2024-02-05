Bilançolarda yapay zekâ açmazı

Geçtiğimiz hafta, Apple, Microsoft, Google (Alphabet) gibi dünyanın en değerli teknoloji şirketleri mali sonuçlarını açıkladı.

Mali sonuçlarının açıklanmasından sonra piyasalar bu sonuçlara pek de olumlu tepki vermedi. Sadece 31 Ocak Çarşamba günü, ABD borsalarında teknoloji hisselerindeki değer kaybı 190 milyar dolara ulaştı. Hafta sonuna doğru biraz toparlanma görüldü.

Ancak Intel’in, ABD’nin Ohio eyaletinde kurmayı düşündüğü yeni nesil işlemci fabrikasınının kuruluşunu ertelemesini duyurması piyasada yine bir karamsarlık havası yarattı. Intel, bu fabrikasında yapay zeka işlemcileri üretmeyi planlıyordu. Daha önce de İsrail merkezli Tower Semiconducktor isimli şirketi satın almaktan vaz geçtiğini duyurmuştu.

Yapay zekanın gelişmesi, geniş kullanıma sunulması için yüksek veri işleme kapasitesine sahip işlemciler gerekiyor. Ancak işlemci dünyasında bir daralma söz konusu. Samsung da hafta içerisinde, daha önce öngördüğü üzere yarı iletken ve bellek satışlarında ciddi bir düşüş yaşadığını açıkladı.

Bir tarafta hızla büyüyen bir yapay zeka talebi, ancak bunun karşılığını bilançolarında göremeyen veya görme umudunu kaybeden işlemci üreticilerinin 2024 yılı planları. İşlemciler olmadan bu yapay zeka nasıl gelişecek? Nasıl kullanılacak?

Telefonlara, bilgisayarlara, kişisel kullanım için yapay zeka işlemcileri girmeye başladı. Ancak şirketler bu konuda temkinli. Intel’in fabrika yatırımlarını, şirket satın almalarını ertelemesi, Samsung’un gelirlerinde yarıiletken satışlarındaki düşüşe paralel bir gerileme.

Nvidia, kripto para madenciliğinden sonra yeni bir maden olarak yapay zeka işlemcilerini bulmuş görünüyor. Ancak, onun önünde de Çin’e bu işlemcilerin hangilerinin nasıl satılacağına yönelik belirsizlikler bulunuyor. Kısa dönemde yapay zeka önünde bir çip krizi engeli olması muhtemel.

Yapay zeka, çeşitli dil modellerinin eldeki verileri işleyerek anlamlı veriler üretmesi temeline dayanıyor. Bu verileri işleyecek işlemciler olmadan bu gelişme nasıl olacak? Kaldı ki Alphabet’in, yani Google’ın ana şirketinin mali sonuçlarında da yapay zeka yatırımlarının tatmin edici bir sonuca ulaştığından bahsedemeyiz.

Microsoft, görece olarak daha iyi konumda. En azından tarayıcı tarafında pazar payını son bir yılda neredeyse ikiye katlamayı başarmış. Yine de Mozilla ve Opera tarayıcılarının gerisinde yüzde beş gibi bir pazar payına sahip. Bu yavaş büyüme de Microsoft yatırımcısını tedirgin ediyor. Daha hızlı bir sonuç bekliyorlardı.

Yapay zekanın önünde bir de etik tartışmaları, ülkelerin bu teknolojinin nasıl kullanılacağına ve nasıl geliştirileceğine ilişkin çeşitli düzenlemeleri devreye almaları gibi engeller bulunuyor. AB, bu hafta içerisinde yürürlüğe koymayı düşündüğü yapay zeka düzenlemeleri ile ilgili bir konsensusa varmış görünüyor.

Yakında hem Avrupa Konseyi’nde hem de Avrupa Parlamentosu’nda buna ilişkin oylamalar yapılacak. Bakalım, işlemci krizi, yapay zeka kullanımının şirket bilançolarına yansıyamaması ve düzenlemeler ile pranga vurulmaya çalışılan bu teknolojinin gelişimi önümüzdeki dönemde nasıl olacak?