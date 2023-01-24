Gayrimenkul projelerine BES katkısı: Neden olmasın?
Hem barınma ihtiyacının karşılanmasında kiralık konut piyasası özelinde hem de gayrimenkul geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında, akıl yürütmeye devam etmek ve alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Aslında, kiralık konut üretimi kapsamında gerçekleştirilecek gayrimenkul yatırımlarının ihtiyaç duyacağı fon miktarına ilişkin yasal mevzuatlar çerçevesinde hangi kaynaklardan sağlanabileceği konusunda farklı alternatifler belirtilmiştir. Bu yaklaşımlardan birinin de “menkul kıymetleştirme” yapısı olduğu söylenebilir.
Menkul kıymetleştirme kavramına uzak olanlar için yapıyı tanımlamak isterim. Menkul kıymetleştirme, bir işletmenin bilançosunda yer alan alacaklarının benzer nitelikte olanlarını bir araya toplayarak, kendisinin ya da bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan bir kurumun (özel amaçlı kurum) aracılığıyla sermaye piyasalarına bu alacak havuzunun gelecekte sağlayacağı düzenli nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç etmesidir. Yatırımcılara yapılacak ödemeler de yine bu havuzdaki alacakların geri ödemeleriyle finanse edilmektedir.
Kiralık konut projelerinin hayata geçirilmesinde, finansmanın menkul kıymet ihracına bağlı olarak temin edilebilmesi için aşağıda belirtilen süreçlerin uygulanması düşünülebilir: Kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) kapsamında üretilecek konutlar için öncelikle üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi hedeflenmelidir. Önceki yazımda detaylarını paylaştığım KÖİ modelinde de belirtiğim üzere maliyet unsurlarından biri olan arsa temininin ve altyapı maliyetlerinin kamu tarafından bedelsiz olarak sağlanması planlanmalıdır.
Yüklenici karı dahil üretim maliyeti proje dahilindeki özel sektör kuruluşu tarafından karşılanmalıdır. Proje kapsamında üretilecek konutların 15-20 yıl gibi uzun dönemli kiraya konu edilmelidir. Bu yapı içerisinde belirlenecek kira fiyatlarının hanehalkı ortalama harcanabilir gelirinin 1/3’ünü aşmamasına özen gösterilmelidir.
Proje kapsamında özel sektörün ihtiyaç duyduğu finansmanın (yukarıda detayları sunulan) kira gelirlerine dayalı menkul kıymet ihracı üzerinden temin edilmesi sağlanmalıdır. Burada özel amaçlı kurum olarak Türkiye'de menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, banka ve çatı birlikleri ortaklığında kurulmuş olan “Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ)” süreci yönetmeli ve bu kurum üzerinden ihraçların planlanması faydalı olur.
İhraç edilecek olan menkul kıymetlerin vadesinin kira dönemi ile uyumlu olması gerekmektedir. Yıllara yaygın şekilde kiralar üzerinden elde edilecek tahsilatların, menkul kıymet geri ödemelerinde yapılması planlanmalıdır.
İhraç edilecek menkul kıymetlerin uzun vadeli yatırım strateji hedefi taşıyan Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından portföylerine dahil edilmesi teşvik edilmelidir. Özellikle kira gelirlerine dayalı menkul kıymetlere yatırım yaparak belirtilen şekliyle gayrimenkul projelerinin finansmanına katkı sağlayacak nitelikte olan bu şirketler, kuracakları Konut BES fonlarının katılım paylarını katılımcılara (tasarruf sahiplerine) satarak sistem içerisinde birbirini besleyen bir yapı oluşturabilirler. Derecelendirme kuruluşu kira gelirine dayalı menkul kıymetleri derecelendirirken, aynı zamanda da menkul kıymetin güvenilirliği ve risk derecesi hakkında kamuoyuna bilgi de vermelidir. Derecelendirme şirketi ihraç işlemini vade sonuna kadar izlemeli ve herhangi bir değişikliğin olması durumda derecelendirmede değişiklik yapabilmelidir.
Burada hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu da bu tür konutların sahipliğidir. Üretilecek konutların tapularının kiracıların üzerine çıkartılması, kira dönemi boyunca tapu kayıtlarında satılamaz şerhinin düşülmesi ve kira döneminin sonunda küçük bir bedel ödenerek ya da bedel ödemeksizin bu şerhin kaldırılarak tam mülkiyetinin tesis edilmesi düşünülmelidir. Bu sayede hem kiracının yapılan sözleşmeleri iptal etme hakkı bulunmamakta hem de sağlıklı bir nakit akış kurgusu gerçekleştirilebilmektedir.
Konutun kiralanması kapsamında yapılan ödemeler düzenli ve önceden tahmin edilebilir nitelikte oldukları için, bu tür ödemelere dayalı menkul kıymet ihracı ve projeye finansman sağlanması konutta finansal erişilebilirliğin sağlanması açısından son derece önemlidir. Konut kiralarına dayalı menkul kıymet ihracına yönelik ilk uygulama ABD’li Blackstone tarafından 5 farklı eyalete yayılmış toplam 3.207 evin kira gelirleri teminat gösterilerek 479,1 milyon dolar finansman sağlanarak gerçekleştirilmiştir.
Bu yazı kapsamında açıklamaya çalıştığım yapının hayata geçirilmesi ile hem konuta finansal erişilebilirlik anlamında bir çözüm üretilecek hem sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlanacak hem de Türkiye Sigorta Birliği'nin vizyonu ile uyumlu bir bütüncül çözüm sağlanmış olabilecektir.