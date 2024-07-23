Gayrimenkul yatırım fonlarında yeni dönem (GYF 2.0)

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Pro­je GYF)” sektör açısından hayırlı olsun... 17 Temmuz tarih ve 32604 sayılı Resmi Ga­zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gayri­menkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Teb­liği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca fon tarafında yeni bir dönem başla­dı.

Aslında yeni dönemi anlatan en güzel sap­tamayı kıymetli dostum Neo Portföy yönetim kurulu üyesi Bekir Yener Yıldırım kendi pay­laşımında “GYF 2.0” şeklinde yaptı. Nokta atış bir tanımlama. Ben de geçtiğimiz Haziran ayında konu hakkında yine bu köşede “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu Bugünden Doğru Kurgulanmalı” başlıklı bir yazı yazmış ve ilgi­li fona neden ihtiyaç var ve olası değişiklikler kapsamında neler yapılmalı sorularına yanıt vermiştim...

Tebliğ’in proje gayrimenkul yatırım fonla­rına ilişkin esaslarını detaylandıran 15’inci maddesi çokça kıymetli ve yeni dönemin baş­langıcı. 2014 yılında hayatımıza giren, 2016 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen gayrimenkul projelerine yatırım yapma imka­nı yakalayan GYF’ler, artık özel sektör tarafın­dan da gerçekleştirilen ve devam eder nitelik­teki gayrimenkul projelerine yatırım yapma imkanı yakalamış oldular.

Tebliğ uyarınca ba­ğımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşla­rınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üze­re fon kurulması mümkün hale gelmiş oldu.

Tebliğ’deki önemli ayrıntılar…

Haziran ayındaki yazımda “Kurulacak fon yapısı için toplam kullanım alanının metre­kare bazında yarısından fazlası konut nitelikli bağımsız bölümlerden oluşacak projeleri kap­saması şeklinde bir düzenleme daha sağlıklı olur.” şeklinde bir öneride bulunmuştum.

Dü­zenleme benim önerimi destekler nitelikte yü­rürlüğe girmiş durumda. Doğrusu da buydu. Diğer taraftan, Tebliğ’in 15nci maddesinin g fıkrası uyarınca portföye alınabilecek varlık­lar karşılığında katılma payı satışı ve iadesi­nin ayni olarak gerçekleştirilebilmesine im­kan sağlanması, projeden konut edindirmeyi hedefler nitelikte bir düzenlemenin karşımıza çıktığını bize gösteriyor.

Bu açıdan erişilebilir­lik sorununa çözüm özelinde düşünülmüş bir düzenleme olmakla birlikte; bunun mutlak bir çözüm olmadığını, uzun vadede bir başlangıç olarak değerlendirmesi gerektiğini söylesek yanlış olmayacaktır. Bu noktada şahsi düşün­cem, kısa vadede 1+1, 2+1 gibi küçük metreka­reli merkezi lokasyonda proje üreten ve yatı­rımcı odaklı satış yapmayı hedefleyen geliştir­me firmalarına finansman anlamında avantaj sağlayacaktır.

Bazı yayınlarda ve paylaşımlarda proje gay­rimenkul yatırım fonlarının arzın artırılma­sında çokça katkı yapacağını okuduk. Ve fa­kat bunun yazıldığı kadar uygulamada kolay olmadığını söylemek gerekir.

Konut arzının üretimle, üretiminde konut maliyeti ve arsa tedarikiyle ilişkili olduğunu; görünür gelecek­te gerek kurdaki olası artışa bağlı üretim ma­liyetlerinin daha da artacak olması, gerekse de arsa bulunabilirliğindeki zorluklar arzda pro­je GYF’lere bağlı olarak beklendiği kadar hızlı bir artışın oluşmayacağını söyleyebilirim. Sü­rece biraz gerçekçi bakmak gerekir.

Yine Ha­ziran ayındaki yazımda “mantıklı olanın mev­cutta kurulmuş olanların da projelere yatırım yapmasına imkan verilmesidir” şeklinde gö­rüşümü ifade etmiştim. İlgili Tebliğ’e eklenen Geçici Madde 2 ile de Tebliğ değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle katılma pa­yı ihraç edilmiş fonlar tarafından yatırımcılar ile fon ihraç sözleşmesi imzalanması gereklili­ğinin yerine getirilebilmesi ve fonun ihraç bel­gesinde yer alması gereken asgari unsurlara uyum sağlanabilmesi için 31.12.2024 tarihine kadar süre verilmiş oldu.

Sonuç…

Sermaye Piyasası Kurulu çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oldu. Emek veren herkese içten teşekkür etmek gere­kir. Diğer taraftan, proje gayrimenkul yatı­rım fonları, gayrimenkul piyasasında potan­siyel olarak yüksek getiri arayan ve belirli projelere yatırım yapmayı tercih eden ya­tırımcılar için cazip bir yatırım aracı olabi­lir.

Ancak, yatırım yapmadan önce projele­rin detaylı bir şekilde incelenmesi ve risk­lerin değerlendirilmesi önemlidir. Tüm bu düzenlemelerin ve değişikliklerin sektör oyuncuları açısından doğru değerlendirile­rek akılcıl bir şekilde uygulamaya alınması­nı umut ederim…