GES’lerde verimli hız ve su tüketimine dikkat edin” üretim, düzenli temizlikle mümkün

Türkiye, enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için Güneş Enerji Santrallerine (GES) önemli yatırımlar yapıyor. Ancak kurulan panellerin temizliğini düzenli olarak yaptırmamak yüzde 50’leri bulan verim kayıplarına sebep oluyor.

Türkiye’nin GES kurulu gücünde 13 bin megavat seviyelerine ulaştığını anımsatan Ekoelektron Enerji Danışmanlık Mühendislik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raşit Sipahi, güneş enerjisi panellerinin enerji verimliliklerini artıran ve panel ömürlerini uzatan 6 farklı modelde GES temizlik robotu ürettiklerini açıkladı.

Sektöre 10 yıl önce GES kurulumu ile adım attıklarını kaydeden Sipahi, sektörde temizlik robotu üretmeye odaklandıklarını ve ürettikleri robotlarda verimlilik ve hafif ağırlıkta olma özelliği ile öne çıktıklarını belirtti.

Enerji verimliği açısından gerek arazi gerekse çatılarda fotovoltaik hücreler üzerinden güneş ışığını elektriğe dönüştüren güneş panellerinin bakımının son derece önemli olduğunu kaydeden Sipahi, güneş enerjisi paneli temizliğinin üretim ve verimliliğin artmasından panel ömrünü uzatmaya kadar katkı sağladığına dikkat çekti.

“Kayıplar yüzde 50’leri aşabiliyor”

Panel üreticileri tarafından vaat edilen 25 yıllık performans garantisinin doğru ve düzenli bakım yapılan sahalarda geçerli olacağını anlatan Sipahi, düzenli temizlik yapılmayan güneş panellerinde kirin katılaşarak mekanik yollarla su ve fırça ile temizlenemez bir hal aldığını, çoğu sahada kimyasal temizliğe başvurulduğunu bu durumda birçok üreticinin paneli garanti kapsamı dışına aldığını aktardı.

Sipahi, şunları anlattı: “Kimyasalın birçok sahada panel camına, alüminyuma, konstrüksiyona ve hatta çatıya zarar verdiğine şahit olduk. Bu noktada düzenli ve doğru temizliğin önemine dikkat çekmek isteriz. Panel temizliğinin en büyük faydası, üretilen enerji miktarındaki düşüşlerin önüne geçmesi ve panel ömrünü uzatmasıdır. Çünkü temizlenmeyen panellerde verim kaybı yüzde 50’leri bulabilmektedir. Bu durum panellerin ne kadar süredir temizlenmediğine ve ne kadar kirlendiğine göre değişmektedir.

Kuş pislikleri, hayvan artıkları, bitki serpintileri ve böcek larvaları gibi sürekli gölgelenme kaynakları, güneş panellerindeki bir veya daha fazla hücrede yoğun bir ısı birikimi ve buna bağlı olarak oluşan yüksek sıcaklığı engelleyerek yapısal hasarlara yol açıyor. İlerleyen dönemlerde panelin tamamen arızalanmasına sebep olan bu oluşumlar son derece kritik önem arz ediyor.

“Temizlik robotlarında ağırlık, hız ve su tüketimine dikkat edin”

GES panellerine su tutarak yapılan temizliğin en verimsiz ve düşük fayda sağladığını, basınçlı su ile yıkamanın da yüksek maliyetli ve çatlak tespit edilmemiş panellerin bulunduğu alanda sistemde sorunlara yol açabileceğini aktaran Ali Raşit Sipahi, sabit fırça ile yıkamanın düşük maliyetli ancak verimsiz bir yöntem olduğunu aktardı.

Kurulu gücün düşük olduğu sahalar için hareketli / döner fırçalı temizliğin uygun olabileceğini ancak yorucu olduğundan iş gücü konusunda problemler yaşanabileceğini vurgulayan Sipahi, güneş enerjisi panelleri için en faydalı temizliğin robotik uygulamalarla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sipahi, robotik temizliğin özellikle hava sıcaklığının aşırı yüksek olduğu bölgelerde ve mevsimlerde iyice zorlaşan elle yıkama işlemine en uygun alternatif olduğunu vurguladı. Düşük iş gücü ve su tüketimi ile yüksek yıkama hızları sayesinde, kurulu gücün yüksek olduğu sahalar için en uygun çözümün robotlarla gerçekleştirilebileceğini ifade eden Sipahi, yüksek kalitede temizlik sunan bu yöntem için ise tercih edilecek robotların ağırlığı, yıkama hızı, kullanım kolaylığı, su tüketimi, garanti ve sağlamlık koşullarının önemli olduğunu dile getirdi.

Üretimini gerçekleştirdikleri GES robotları hakkında da bilgi veren Sipahi, cihazlarının ortalama tarama alan kapasitesinin saatte 1.000 metrekare civarlarında olduğunu ama saatte 12.000 metrekare tarayabilen özel üretimler de gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürünlerinin hafif ağırlıkta olduğunu, su tüketimi, yıkama hızı ve kullanım kolaylığı konularında diğer robotik çözümlerle karşılaştırıldığında öne çıktığını, agresif fiyatlandırma politikaları gereğince ise son derece düşük maliyetli olmalarından ötürü cazip hale geldiklerini aktardı.

En inatçı kirlerle bile sorun yaşamadan başa çıktıklarını vurgulayan Sipahi, kullandıkları fırçaların panel yüzeylerine kesinlikle zarar vermeden görevlerini yerine getirdiğini, megavat başına 3 tondan başlayan su tüketimi sayesinde su sarfiyatının da önüne geçtiklerini, yerinde servis ve garanti şartları sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuklarını vurguladı.

“İhracata da yöneleceğiz”

GES robotlarının, Van’dan Edirne’ye, Ankara’dan Muğla’ya geniş bir yelpazede satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sipahi, ileriki günlerde ihracat yapmayı planladıklarını ifade ederek ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik bir çalışma yapacaklarını, bu yılın ikinci yarısında ise Körfez ülkelerine ihracat gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.