Litvanya’da yaşadığımız gurur
Kadın milli futbol takımımız, büyük bir başarıya imza atıp grubundaki maçların tamamını hem de tek bir gol bile yemeden kazanıp lider olarak UEFA Uluslar C Ligi’nden B Ligi’ne yükseldi.
Geçtiğimiz hafta, bize gurur yaşatan futbolcularımızı desteklemek için kadın milli futbol takımımızın sponsorlarından Sürat Kargo’nun Genel Müdürü Cem Oğuz ile birlikte Litvanya’ya gittik. Buz gibi soğuk ve karlı havada elimizde bayraklarımızla futbolcularımızın şahane oyununa ve 4-0’lık galibiyetine tanıklık etmek müthiş bir mutluluktu.
Bir yandan galibiyetin sevincini yaşarken diğer yandan kargo gibi erkek egemen algısı olan bir sektör kurumunun neden kadın futbol takımımızı destekleme kararı aldığını Cem Oğuz’a sordum.
Cem Oğuz, “Sporu ve sporcuları desteklemeyi çok önemsiyoruz. Kadın milli futbol takımına sponsor olma tercihimizin temel nedeni pozitif ayrımcılık. Şirket yönetiminde de kadına yönelik pozitif ayrımcılığı prensip edindik. Kadınların yönetim pozisyonlarında temsiliyetini de destekliyoruz. Genel müdürlük içerisinde yöneticilerimizin yüzde 70’i kadın. Benzer bir yaklaşımı mavi yaka çalışanlar açısından da sürdürüyoruz. Hali hazırda 26 adet aktarma merkezimiz var. Ve gelecek süreçte bu taşıma merkezlerinin yöneticilerinin kadın olması da kendimize koyduğumuz hedeflerden bir tanesi. Sponsorluk sürecimiz de aslında bu felsefemizin bir yansıması ve kadın sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde görüşlerini paylaştı. Oğuz ayrıca, futbolu özellikle seçtiklerini, ve kadın voleybolunun çok destekçisi olduğunu ancak futbolda yeterli destek bulunmadığını, kadın futbolcularımızı da tıpkı voleybolcularımız gibi görünür kılıp onların hikayelerini anlatarak destek olacaklarını ekledi. Antrenör olmak isteyen kadınları desteklemeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını da belirtti.
Kadın futbolcularımız ve kadın antrenörümüzün sevinci
Maç sonrası Kadın Milli Futbol takımı teknik direktörümüz Necla Güngör Kırağası, ve milli sporcularımızla sohbet etme şansım oldu. Her biri, “erkek” sporu olarak görülen futbola başlama ve devam etme hikayelerinin zorluklarla dolu olduğunu ifade etti.
Tüm başarılarına rağmen ülkemizde yeteri kadar desteklenmedikleri için de biraz buruklardı. “Görünür olmamaya o kadar alışmışız ki Sürat Kargo sponsorluk süreci başladığında kadın futbolcular için hazırladığı reklam çalışmalarıyla İstanbul’un dört bir yanını donattığında çok duygulandık, bizim için çok kıymetliydi. Ailelerimiz de mutlu olup gururlandılar” ifadelerini kullandılar.
Necla Güngör Kırağası ise özellikle Avrupa ülkelerinde kadın milli futbol takımlarının ciddi şekilde desteklendiğini belirterek Türkiye’de benzer bir eko-sistemin hayalini kurduklarını ve sponsorların desteklerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.
Kargo sektörü büyümeye devam edecek
Cem Oğuz’u böylesi milli gurur dolu bir ortamda bulmuşken kargo sektörünün durumunu ve gelecek beklentilerini de sordum.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre Türkiye’de 40 kargo şirketi bulunduğunu, önümüzdeki yıl dünya ekonomisinde bir yavaşlama beklense de kargo sektörünün en önemli paydaşı olan e-ticarette bir yavaşlama beklemediklerini ifade etti. “E-ticaret, çalışma hacmimizin yüzde 80’ini oluşturuyor. Sepet tutarları azalabilir ancak alışveriş devam ediyor. Buna bağlı olarak kargo sektöründe de büyüme devam eder. Geçen yıl, 85.7 milyon gönderi teslim etmiştik. Bu yılı 91/92 milyon gönderi ile kapatacağız. Sektöre baktığımız da geçen yıl gönderi rakamı 1 milyar 145 milyondu ve bu yıl sonunda ise rakamın 1,3 milyar olacağı öngörülüyor” şeklinde bilgi verdi.
Her ay dünyanın çevresini 216 kez dönecek kadar km yaptıklarını, Kasım ayı indirimlerinin kargo sektöründe ciddi bir hareketlilik yarattığını ve taşıma rekorları kırıldığını ifade etti.
Gönderilerin esnafa bırakılması ve tüketiciler tarafından oradan teslim alınması işleyişinin ivme kazandığı, esnaflara gönderi başına bir ödeme yapıldığı ve böylece kargo sektörünün esnaflar için bir müşteri trafiği yaratarak eko-sisteme katkı sağladığı bilgisini de aldım. Bir diğer önemli bilgi de gönderilerinin yüzde 23’ünün ticari kuryeler tarafından taşındığı ve ticari kuryelerin kargo sektörü genelinde ayda ortalama 40-45 bin TL kazandığıydı.