SVB ve büyük 4’lü

Bilindiği üzere, ABD-California’da Silicon Valley Bank’ın faaliyetleri, 12 Mart 2023 tarihinde durdurulmuştu. ABD, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortalı mevduat (kişi başına 250.000 USD) sahiplerini korumak için Mevduat Sigortası Ulusal Santa Clara (DNIB) isimli bir banka kurdu.

FDIC Silicon Valley Bank’ın (SVB) tüm sigortalı mevduatlarını bu ödeme bankasına aktardı. SVB’nin finansal piyasalarda yarattığı tedirginlik ve sıkıntının başka bankalara sıçrama riski sürerken, dikkatler SVB’nin yönetim hataları nedeniyle batma noktasına geldiğine dair iddialara yöneldi. Bu yönetim hataları yapılırken, bankanın kontrol hisselerine sahip olan hissedarlar ne yapıyorlardı, kimlerdi?

***

SVB, bir finansal holding biçimde organize olmuş bir kurum.

En büyük ilk 5 kurumsal yatırımcıları şunlar;

1- The Vanguard Group Inc. %11.25

2- Blackrock Inc. %8.05

3- State Street Corparation %5.21

4- Alecta Pension %4.45

5- JP Morgan Chase Company %4.25

SVB yatırım fonlarının en büyük 3 hissedar ise,

1- Vanguard Index Funds %8.3

2- JP Morgan Grouth Funds %1.61

3- Fidelity Joo, Index Funds %1.10

***

SVB’nin en büyük hissedarlarının Vanguard-Blackrock-State Street ve Fidelity isimli finansal gruplar olduğu görülüyor. Bu 4 büyük finans devi 4 Büyük (Big 4) olarak da adlandırılıyor. Küresel finans sisteminin merkezinde bulunan bu 4 şirket, küresel finans ağının yaklaşık yüzde 20-25’ini kontrol ediyor. Zaten ilk 50 finans şirketi de tüm dünya finans sisteminin yüzde 40’ını kontrol ediyor.

İlginç olan böyle devasa, adeta dünya çapında finans sisteminin sahiplikleri ve yönetimlerinde fiilen kartel oluşturmuş olan bu 4 şirketin, SVB yönetiminin yaptığı hatalı ve/veya kasıtlı iş ve işlemlerin farkında olamaması ve böyle bir yönetim zafiyetine neden olmalarıdır.

Blackrock ve State Street şirketlerinin Rothschild Ailesi’nin, Vanguard ve Fidelity gruplarının ise Rockefeller Ailesi’nin kontrolünde olduğunu da düşünürsek, SVB batışının, bu grupların aşırı ve hantal büyüme, risk yönetim zafiyeti ve finans sistemlerinde kartelleşmelerinin tartışılmasının zamanın çoktan geldiği düşünülmekte geniş kesimler tarafından.

Bu dört büyük (Big 4) finans devinin yaygınlığı, büyüklüğü ve icraatlarının daha yoğun konuşulacağı, sorgulanacağı ve tartışılacağı günlere doğru gidileceği anlaşılıyor eğer, ABD bu krizin büyüyüp, bankacılık sistemine daha geniş biçimde sıçramasını önleyemezse. İzleyip göreceğiz.