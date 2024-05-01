TÜFE mi PCE mi? Powell ne kadar şahin olacak?

2024 1. çeyrek büyüme verisi piyasa beklentisinin belirgin altında sonuçlandı. Yıllık bazda yüzde 2,5 tahminine karşın yüzde 1,6’lık gerçekleşme ekonomide soğuma olduğunu ortaya koydu. Diğer yandan kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) çekirdekte (çekirdek: gıda, enerji hariç) yüzde 2,8 ile beklentilere yakın geldi.

ABD’ye ait ekonomik verilere baktığımızda; büyümenin 1. çeyrekte belirgin şekilde yavaşladığını, aylık iş alımlarının 300 bin sayısına ulaştığını, işsizlik oranının yüksek olmadığını, çalışanların maaşlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğini ve PMI’ların 1-2 puan güç kaybettiğini görüyoruz. FED bu resme bakınca FED tetiklenir mi? Örneğin TÜFE’nin son 3 ay peş peşe artması, rahatsızlık yaratır mı? Veriler hem ekonomide yavaşlama hem de fiyatlarda kıpırdanma var diyor. TÜFE ile başlayalım.

Mart ayı FED faiz toplantısında başkanı Powell, enflasyondaki kıpırdanmayı göz ardı ederek güvercin tavrını korumuştu. Geldiğimiz noktada elinde 3 tane yükseliş kaydeden enflasyon verisi oldu. Bu kez de göz ardı edip etmeme kararı vermeli. Eğer TÜFE’ye değil, yatay olan kişisel tüketim harcamaları endeksine bakacak olursa piyasanın risk iştahı artabilir. FED pandemi dönenimde artmaya başlayan enflasyonu başta ‘geçici’ olarak tanımlamıştı. Sonra adeta arkasından koştu.

Şimdi 3 aydır artış sinyali veren enflasyona karşı ön alır mı? Ben alacağı görüşündeyim. Şikago FED Başkanı Goolsbee’nin dediği gibi: “Gürültülü bir seri olan enflasyona çok fazla önem vermek istemezsiniz ancak üç ay sonra bu verileri göz ardı edemezsiniz.” Bu durumda artışa değinen ve şahin algılanan bir Powell görebiliriz. Sonuç olarak piyasanın risk iştahı da bir miktar azalabilir. İlk olarak Powell’ın enflasyona değineceği ve biraz şahin olacağı kanaatindeyim. İkinci konu ve mühim olan ise ne kadar vurgu yapacağı.

TÜFE’yi değil de PCE’yi önemsediklerinden sınırlı vurgu yapabilir. Yine büyümedeki yavaşlamadan, PMI’daki düşüşten ötürü de aşırı şahin olmayı istemeyebilir. Eğer fazlaca şahin olursa; piyasa, risk iştahının azalacak olmasından daha farklı bir şey algılayabilir. FED’in fark ettiği, piyasanın fark etmediği tatsız bir gelişme, beklenti söz konusu olabilir. Örneğin enflasyon patikasında yeni bir artış riski olabileceği gibi.

Piyasa FED’in şahin olup olmayacağına, olursa da ne tonda şahin olacağına bakarak yoluna devam edebilir. “FED 2024’de faiz indirecek” ana resminin geçerli kalıp kalmayacağı, kalacak ise ne zaman başlayacağı ve toplam kaç puan faiz ineceği soruları, risk iştahını ve fiyatlamayı belirleyebilir. Kanaatimce ana resim, erozyona uğrasa da geçerli kalmayı sürdürecek. Basın toplantısında Powell’a Japon yeni ve Japon Merkez Bankası BOJ hakkında soru gelebilir.

FED ile BOJ arasındaki faiz farkı ve dün açıklanan zayıf perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ışığında BOJ’un elinin güçlü olmadığı açık. O yüzden Yen kayıp yaşamaya, BOJ müdahale sinyali vermeye ve yapacağı müdahaleleri cılız kalmaya devam edebilir. Bu noktada Powell, “takip ediyoruz” demekten öteye geçmeyebilir.

Piyasa ise Yen değer kaybını, para piyasalarında olası dalgalanmalara yol açabileceği öngörüsü ile takip edebilir. Düşük büyüme ve 3 aydır hafif kıpırdayan enflasyon, stagflasyon riski yaratır mı? Bu yorum için biraz erken. Powell, gelebilecek böyle bir soruya, “takip ediyoruz” cevabı verebilir. Bu soruya ‘evet’ demesi büyük sürpriz olur. Bir de ABD şirketlerinin 1. çeyrek sonuçları yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Özellikle büyük şirketlerin kar ve gelir rakamları dikkat çekiyor. FED ve Powell sonrası Cuma günü açıklanacak ABD aylık istihdam veri seti sonucuna göre piyasanın risk iştahı şekillenmesi beklenebilir. Cuma günü açıklanacak veri öncesi, Çarşamba günü özel sektör istihdam verisi ve açık iş sayısı verisinin de takip gerektirdiğini belirtelim. Veriler beklentilerden saptıkları ölçüde hareket yaratmayı, piyasalara ve merkez bankalarına rehberlik etmeyi sürdürecek.