4’üncü halving sonrası Bitcoincilerin gözü 2025’te

Emre ERGÜL

Gelecek, geliyor derken… o gün geldi ve geçti… En değerli kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) ödül yarılanması (halving) 20 Nisan geceyarısı gerçekleşti. Bitcoin piyasaya sürüldüğünden beri dördüncü kez gerçekleşen halving etkinliği ile madencilerin kazandığı Bitcoin sayısı 6,25'ten 3,125'e düşürüldü. Coin Metrics’e göre Bitcoin fiyatı, etkinlik öncesinde 64.100 dolar civarında işlem görerek dalgalı bir seyir izledi ve bu hafta yaklaşık yüzde 4 düştü.

Şimdi kripto dünyasının tartıştığı soru şu: “Önceki 3 halving sonrası değeri katlanan Bitcoin’in fiyatı, 4’üncü halvingden sonra ne olacak?” Kripto dünyası dışındakiler de tartışmaya “Bitcoin alalım mı?” diyerek dahil olmaya çalışıyor. Kripto analistleri, “Zaman gösterir” gibi politik cevaplarla soruya net bir cevap vermekten kaçınsa da bu noktada kripto endeks fon yönetimi devi Bitwise’ın analizi öne çıkıyor.

Bitwise, 2012, 2016 ve 2020 yıllarındaki yarılanmalardan sonra BTC fiyatının ilk ayda sırasıyla yüzde 9 arttığını, yüzde 10 düştüğünü ve yüzde 6 arttığını belirtiyor. Ancak Bitcoin, 2012 yarılanmasından sonraki ilk yılda yüzde 8 bin 839, 2016 yarılanmasından sonraki yılda yüzde 285 ve 2020 yarılanmasından sonra yüzde 548 oranında fırladı. Şirketin kıdemli kripto araştırma analisti, Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan ve Juan Leon'a göre, Bitcoin spot ticaret hacimleri üç yarılanmanın her birini takip eden yılda arttı. İlk 3 halvingden çıkartılabilecek cevap şu olabilir: Bitcoin, 4’üncü halvingden sonraki ilk ayında iniş çıkışlar yaşar.

Sonraki yılında değerini artırır. Bitwise’ın iki yöneticisinin açıklaması şöyle: “Elbette elimizde sınırlı veri var: Yalnızca üç tarihsel örnekle çalışıyoruz. Yine de çizdikleri tablo nispeten sezgisel; piyasa fiyatlarının yarılanmanın kısa vadeli etkisini ancak uzun vadeli etkisini hafife aldığını gösteriyor. Veriler ayrıca uzun vadede yarılanmanın fiyatların değer kazanmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.” Bitwise’ın bir diğer kıdemli kripto araştırma analisti Ryan Rasmussen de “1 yıl”ı işaret etti. Israrcı veya artan ETF talebinin, 4’üncü halvingden kaynaklanan "arz şoku" ile birleştiğinde, Bitcoin fiyatını daha da artırmaya yardımcı olabileceğini söyleyen Rasmussen, “Bitcoin fiyatının önümüzdeki 12 ay boyunca güçlü bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bazıları 400 bin dolara kadar çıkacağını öngörse de 100-175 bin dolar aralığına daha yakın tahmin daha mantıklı olur” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin Virginia eyaleti merkezli finans ve yatırım danışmanlığı şirketi The Motley Fool ise Bitcoin’in ilk 3 halving sonrasındaki gibi büyük bir sıçrama yapmayacağına inanıyor.

Şirket analisti Neil Patel, bunun matematiksel olarak olamayacağını öne sürdü: “2013’te Bitcoin alsaydınız, yüzde 12 bin gibi şok bir kazanç elde ederdiniz. Ancak önümüzdeki 10 yıl içinde Bitcoin fiyatının yüzde 12 bin daha artmasını beklemek aptalca olur. Çünkü bu gerçekleşirse, kriptonun değeri 150 trilyon dolara yakın olacaktır. Geçen yıl küresel kripto piyasasının toplamı 100 trilyon doların biraz üzerindeydi. Bu göz önüne alındığında, bu astronomik tutarın matematik temeline dayanması pek olası görünmüyor. Bitcoin'in sabit arz sınırı belki de onun en ilgi çekici özelliğidir. Dolaşımda yalnızca 21 milyon madeni para olacak (şu anda yaklaşık 19.7 milyonu dolaşımda).

Ve nisan yarılanmasının ardından Bitcoin'in arz büyüme oranı, altından daha düşük olacak.” Kaiko araştırma analisti Adam Morgan McCarthy de "Henüz yarılanmanın ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz bilmiyorum” dedi ve ekledi: "Önceki yarılanmalara baktığımızda, 'Tekrar yüzde 500 artacak' falan diyecek kadar büyük değil diyebilirim." Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri de halvingden en çok madencilerin etkileneceği üzerinde dururken şu ifadeleri kullandı: “Kâr edemeyen bitcoin madencileri bitcoin ağından çıktıkça, halka açık bitcoin madencilik şirketleri ile en yüksek paya sahip bitcoin madencileri arasında hashrate ve konsolidasyonda önemli bir düşüş bekliyoruz."

10 yıl önce bin dolarlık Bitcoin alan ne kadar kazandı?

Nisan 2013’te bin dolarlık Bitcoin yatırımı yapan birinin bugün hiçbir şey yapmadan 121 bin doları oldu. Yani yaklaşık yüzde 12 bin kazandı. Son 10 yılda Bitcoin'den daha iyi performans gösteren başka bir varlık olmadı.

Şimdi Bitcoin’e bin dolar yatıran 10 yıl sonra ne kazanır?

Bu soruya tüm analistler, “Zaman gösterir” diye kaçamak cevap veriyor. CEO’luğunu 2013 yılından bu yana Tom Gardner’in üstlendiği Amerikan yatırım şirketi The Motley Fool da önümüzdeki 10 yıl içinde yatırımcısına kazandıracak varlıklar arasında Bitcoin’i görmüyor. Şirket bir süre yayınladığı raporda, yatırım için teknoloji şirketlerinin hisselerini işaret etti.

Bu 5 kripto para birimine dikkat!

Dünyaca ünlü qz.com, Bitcoin’in 4’üncü halvingi haberinde, takipçilerine şu 5 kripto parayı yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu:

Bitcoin Cash: Geçtiğimiz perşembe günü 485 dolardı. Geçen yılın aynı döneminden yüzde 265 değer kazandı.

Ether: Kripto dünyasında “Bitcoin altınsa, Ether gümüştür” denir. Değeri 3 bin dolar. 1 yılda yüzde 46 arttı.

Solana: Fiyatı geçen hafta 140 dolardı. 1 yılda yatırımcısına yüzde 462 kazandırdı.

Litecoin: Bitcoin gibi PoW sisteminde… 80 dolar civarında… 1 yılda yüzde 20 arttı.

Dogecoin: Elon Musk’ın desteklediği kripto paranın değeri 0.15 dolardı 1 yılda yüzde 58 arttı.