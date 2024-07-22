Biden'ın kararı Bitcoin’i nasıl etkiledi?

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) dalgalanma yaşandı.



Bugün 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin açıklamanın hemen ardından geriledi.



BTC son dakikalarda 1.000 dolarlık bir düşüş yaşayarak 67.340 doları gördü. Ancak sonrasında tekrar yükselişe geçti. Bitcoin şu sıralarda 67.800 dolardan işlem görüyor.



Bitcoin, Eski Başkan Trump'ın kripto endüstrisine desteğini açıklayıp BTC'nin "Amerika'da üretilmesini" istediğini belirtmesinin ardından son haftalarda toparlanmıştı.