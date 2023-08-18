Binance Türkiye ile Şekerbank’tan iş birliği

Şekerbank hesabı olan Binance Türkiye kullanıcıları artık 7 gün 24 saat boyunca diledikleri zaman sıfır komisyon ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kullanıcılar Binance Türkiye uygulamasının yanı sıra Şekerbank mobil bankacılık uygulaması olan Şeker Mobil üzerinden Kripto Platform İşlemleri menüsüne giderek Binance Türkiye’deki hesaplarına Türk Lirası yatırabilecekler.



Binance Türkiye’nin Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinde Şekerbank’ın yanı sıra İş Bankası, Akbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile ortak çalışmaları bulunuyor. Binance Türkiye kullanıcıları Şekerbank ile birlikte İş Bankası, Akbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası hesaplarına kesintisiz ve ücretsiz bir şekilde Türk Lirası çekebilir ve yine bu bankalardaki hesaplarından Binance Türkiye hesaplarına para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilirler.