Binance’e para yatıracaklar dikkat: 25 Eylül'den sonra kullanılamayacak!

Son zamanlarda birçok düzenleme ile karşı karşıya kalarak Pazar kaybeden Binance şimdi de euro için mevcut bankacılık ortağını değiştiriyor.

Binance'in mevcut euro işlemlerindeki bankacılık ortağı Paysafe Payment Solutions Limited, 25 Eylül'den sonra kripto Borsasını desteklemeyi bırakacak. Coindesk'e bir açıklama gönderen Binance "Binance, Banka Transferi (SEPA) yoluyla EUR para yatırma ve çekme işlemleri için sağlayıcısını değiştirecek. Mevcut ortağımız Paysafe, 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren Binance kullanıcılarına artık bu hizmetleri sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Şubat 2022'de İngiltere'nin mali düzenleyicisi, borsanın Paysafe ile bir anlaşma yapmasının ardından Binance'in ülkenin birincil ödeme ağına erişim kazanması konusundaki endişelerini dile getirmişti.

"Single Euro Payments Area" (Tek Euro Ödemeler Alanı) ifadesinin kısaltması olan SEPA, Avrupa Birliği'nin euro işlemleri için entegre, sınır ötesi ödeme ağını ifade ediyor.

Borsayı zorlayacak

Bu gelişme, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in Avrupa ve ABD'deki mali düzenleyicilerin tepkisiyle karşılaşması ardından borsayı zorlayacak yeni bir gelişme olarak ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance, Binance.US ve CEO Changpeng "CZ" Zhao'ya, kayıtsız menkul kıymetler sunma ve müşteri fonlarının kullanımına ilişkin iddialar da dahil olmak üzere çok sayıda federal menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

O zamandan beri borsa Birleşik Krallık ve Hollanda'dan çekildiğini duyururken, Belçika'nın piyasa düzenleyici kurumu Binance'in ülkede kripto hizmetleri sunmayı durdurması yönünde karar vermişti.