Bitcoin 20 ay sonra 45 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,88 artarak 1 trilyon 740 milyar doları aştı. CoinTR Araştırma Departmanı da yükselişle ilgili yaptığı açıklamada 2024'ün ilk işlem gününde kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bitcoin’in yaklaşık iki yıl sonra 45 bin doları geçtiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’inin olası onayı için piyasa hazırlığı yapıyor. Bitcoin en son 20 ay önce 2022 Nisan ayında 45 bin doların üzerinde işlem görmüştü. Bitcoin, 1 Ocak’ta 42 bin dolar seviyesinden hızla yükselerek, son 24 saatte %6’dan fazla ve son bir yılda %170'in üzerinde arttı. SEC’in sıradaki 14 Spot Bitcoin ETF başvurusundan bir veya birkaçını onaylaması beklenirken, piyasa yorumcuları, ETF onayının Bitcoin fiyatı üzerindeki kısa vadeli etkisi konusunda bölünmüş durumda.

Bitcoin opsiyonlarında düşen volatilite nedeniyle onay gününde önemli bir ralli beklemeyen analistler bulunurken, konuya farklı yaklaşan analistler de bulunuyor; Kripto para analisti Scott Melker, X üzerinden paylaştığı analizde Bitcoin’in 40 bin dolar civarında oluşturduğu konsolidasyondan sonra “boğa bayrağı” oluşturduğunu ve SEC’nin potansiyel onayının ardından Bitcoin’in 54 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. VanEck danışmanı Gabor Gurbacs ise spot Bitcoin ETF’inin erken günlerinin piyasa standartlarına göre kısa vadede beklentiyi karşılayamayacağını, ancak birkaç yıl içinde trilyonlarca dolarlık giriş çekeceğine inanıyor.”

Bitcoin Ekim ayından bu yana yüzde 60 arttı

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor. Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı. Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.