“Bitcoin bundan sonra 50 bin doların altına inmez”

Emre ERGÜL

Kripto para yatırım şirketi Galaxy Investment Partners’ın 59 yaşındaki CEO’su Mike Edward Novogratz, Amerikan CNBC Televizyonu’nda geçen hafta ralli yapan kripto para Bitcoin’in “yeni normal”ini açıkladı.

Bitcoin’in tekrar 50 bin doların altına inmesinin pek mümkün olmadığını belirten Novogratz, son yükselişi de “yatırımcının benimseme hikayesi”ne bağladı: “50 bin veya 55 bin doların altına ineceğimizi düşünmüyorum. Dramatik bir şey olmadığı sürece bunun yeni zemin olduğunu sanıyorum.”

14 Mart’ta 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bir günde yüzde 6.7’den fazla düşüşle 67 bin 750 dolar seviyesine geriledi. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 7.3 azalarak, 2 trilyon 560 milyar dolara geriledi. Analistlere göre, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüş, uzun süredir beklenen düzeltme nedeniyle yaşandı.

Ethereum da değer kaybetti

Novogratz’e göre de Bitcoin’in daha yüksek seviyeye çıkaran iki tipik itici güç var: Yatırımcı iştahı ve Fed politikası-hükümet borçları-makro güçler: “Düzenleyicilerin ocak ayında ilk ABD spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması ve talepte artışa yol açması nedeniyle traderlar bunu benimsedi. Amerikan halkı 14 Mart’ta oy verdi: Bitcoin’i ve dijital varlıkları seviyorlar.” 14 Mart’a ETF kompleksine milyar dolarlık giriş olduğunu belirten milyarder, “Bu pozitif olduğu sürece fiyat yükselmeye devam edecek. Negatif olduğunda ilk gerçek düzeltmeyi göreceksiniz” diye devam etti.

Galaxy Digital CEO'su, ETF'lerin yatırımcıların Bitcoin'e erişimini genişletmesine rağmen, bunların toplam piyasa değerinin yalnızca yüzeyini çizdiğinin altını çizdi. Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı. Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da 14-15 Mart’ta yüzde 6.3 değer kaybederek, 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

El Salvador, soğuk cüzdandaki Bitcoin miktarını açıkladı

El Salvadorlideri Nayib Bukele, ülkesininBitcoin'de tuttuğu rezervlerin 400 milyon dolarlık bölümünün çevrimdışı bir soğuk cüzdana aktarıldığını açıkladı: “Bitcoinlerimizin büyük bir bölümünü soğuk cüzdana aktarmaya karar verdik. Bu soğuk cüzdan, topraklarımızda yer alan fiziksel bir kasada tutuluyor. Bu kasaya ilk Bitcoin kumbaramız diyebilirsiniz.” Orta Amerika ülkesinin lideri, “Miktar çok büyük değil ama dürüst bir iş” diye ekledi.

Mahkeme: Avustralyalı zengin, Satoshi Nakamoto değil

Bitcoin’in kurucusu olan ancak kim olduğu bilinmeyen Satoshi Nakamoto lakaplı kişinin kimliğiyle ilgili Birleşik Krallık’ta açılan dava sonuçlandı. Crypto Open Patent Allience’ın (COPA) açtığı davada hakim, 2016’den bu yana “Satoshi Nakamoto benim” diyen Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olmadığına karar verdi: “Bu yönde yeterli delil yok.”

COPA, Wright’ın Nakamoto olduğunu daha fazla iddia etmesini önlemek için ihtiyati tedbir talep ediyordu. Wright, takma isimli Bitcoin kurucusu olduğu iddiasını desteklemek için büyük çaplı belge sahteciliği yapmakla suçlanıyor.