Bitcoin haftaya 26 bin seviyelerinde başladı

Kripto para piyasasını etkileyen majör gelişmeleri değerlendiren Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, haftanın ilk iş gününde piyasayı mercek altına aldı. Yorak’ın değerlendirmesi şöyle;

“Son dört ayın en düşük seviyesi olan 26 bin dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin’de dominasyonun 2 ayın en düşük seviyesi olan %49’a gerilemesi nispeten olumlu bir etki yaratarak altcoinlerin üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletiyor. Ethereum ise Bitcoin’e kıyasla bir miktar daha dirençli görünerek 1.670 dolar civarlarında alıcı buluyor. Yaşanan sert geri çekilmeyle birlikte kripto para piyasasının toplam piyasa değeri de iki ayın en düşük seviyesi olan 1,06 trilyon dolar seviyesine gerilerken bunun büyük bölümünü türev piyasalarda gerçekleşen rekor tasfiyeler oluşturdu. Özellikle perşembe günü 1 milyar doların üzerindeki uzun (long) pozisyon tasfiye olurken bu rakam 2023 yılının en yüksek günlük tasfiyesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni haftada ise düşüşe bağlı olarak hacimler bir miktar yükselse de alım yönlü emirlerin güçlü olmadığı görülüyor. Bu hafta özellikle Çin’den gelecek olan zayıf veriler ve haberler genel finansal piyasalar üzerinde belirleyici olacak gibi gözüküyor. Küresel piyasalar ile birlikte kripto para piyasasının da baskı altına girebileceğini belirtmek gerekir.

Negatif etki sürüyor

Ek olarak bir süredir faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşılması, ABD’de enflasyonun düşüş eğiliminde olması gibi makro veriler kripto para piyasasının rüzgârı arkasına almasını sağlıyordu. Ancak ABD’de enflasyon verisinin bundan sonra düşüşü konusunda zorlanacağı beklentileri ile dünyanın en büyük üretim ekonomisi olan Çin’in deflasyona düşmesi ve gelen zayıf büyüme verileri kripto para piyasasına risk iştahının düşmesi yoluyla negatif etkide bulunuyor.

Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz haftada genel olarak altcoinlerde geri çekilme yaşanırken AKRO, RUNE, SFP, TOMO ve MC pozitif getiri sağlayarak rakiplerinden ayrışmış oldular.