Bitcoin haftaya nasıl başladı?

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarının gündemini değerlendirdi. Cuma gününün makro gündem maddesi ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisiydi ve açıklanan rakam beklentinin bir hayli üstünde gelince piyasaların yönü karıştı. Bir yandan resesyon korkusu yaşayan ekonomiler, diğer yandan iş gücü piyasasının güçlü olması ve FED’in haziran ayında faiz artırımına devam edebileceği beklentisiyle piyasa yönü karışık seyirde hareket etti.

Bitcoin’de kısa süreli dalgalanma

Veri sonrası Bitcoin’de kısa süreli dalgalanma görülse de bu dalgalanma kısa sürdü ve tekrardan volatilite azaldı. Yurt dışı hisse senedi piyasalarında ise görece olumlu bir hava hâkim. Özellikle ABD borç tavanı krizinin çözüme ulaşması ve hem özel sektör hem de tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi sonrası başta ABD başta olmak üzere hisse senedi piyasaları kısa çaplı bir ralli yaşıyor. Ancak Bitcoin’in ABD teknoloji borsası Nasdaq ile olan korelasyonu tarihi düşük seviyelere gerilediği için bu yükselişten son zamanlarda pay alamıyor. Son dönemde altın ile daha güçlü bir korelasyonu bulunan Bitcoin’in ise altın fiyatında yaşanan istikrarsızlıktan pay aldığı da verilerde görülüyor.

Altcoin piyasasına baktığımızda ise majör kripto paralardan Ripple’nin son dönemdeki hareketi göze çarpıyor. Bitcoin nispeten yatay fiyatlanırken 3 haftalık bir yükseliş serisi kaydeden Ripple, geçtiğimiz hafta da %11 civarında prim yaparak kritik bölge olan 0,5 doları aştı. Şu sıralar 0,53 dolar bölgesinden alıcı bulan Ripple aynı zamanda güçlü bir direnç bölgesine ulaştı. SEC ile olan davalarında son dönemde olumlu bir beklentiye hâkim olan şirket, yaz aylarında gelebilecek daha olumlu haberler ile eski günlerinde olduğu gibi tekrar 1 dolar seviyelerine hareket gerçekleştirebilir. Ek olarak geçtiğimiz hafta RAY, MTL, AKRO ve JOE de çift haneli yükseliş yaşayarak geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran kripto paraları olarak karşımıza çıktı.