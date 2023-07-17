Bitcoin ve Ethereum'da güncel tahmin ve analizler: BTC ve ETH fiyatları ne olur?

Ripple davasındaki kararın ardından 31.400 dolar seviyesini test eden Bitcoin, geçen haftayı direnç noktası olan 31.000 - 31.500 dolar seviyelerinden geri çekildi.

Bitcoin 30.250 dolar, Ethereum da 1930 dolar seviyelerinden yeni haftaya başladı.

Geçen haftaya damgasını vuran ve haftalık bazda yüzde 60 yükselen Ripple, 0,75 dolar bölgesinden alıcı buluyor.

Bitcoin artar mı, düşer mi? Teknik analiz ne söylüyor?

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın analizine göre perşembe günü 2023 yılı zirvesini yapmasının ardından cuma günü gelen %3.6’lık düşüşle birlikte hafta sonu yatay hareket eden Bitcoin yeni güne 30.265$ seviyelerinde başladı.

Yükselen kanalın üst bandından ret alan Bitcoin düşüşle birlikte kanalın alt bandında destek almış gözüküyor. Kanalın içerisinde hareketliliğine devam etmesi için 30.180$ seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi önemli olacak.

Bu seviyenin kırılması halinde 29.850$ ardından da 29.350$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

Makro gündemin yoğun olmadığı bu hafta, çarşamba günü gelecek olan Tesla bilançosunda Bitcoin alımı olup olmadığı ise piyasada volatiliteyi arttırabilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise kanalın orta bandını yani 31.070$ ardından da 2023 yılı zirvesi olan 31.800$ seviyesini test etmesi beklenebilir.

Ethereum'da tahminler ne yönde?

Ethereum geçen haftayı Bitcoin’e kıyasla daha pozitif tamamlasa da cuma günü görülen geri çekilmeden payını aldı. Hafta sonunu hacimsiz geçiren Ethereum, yükselen kanalın orta bandından ret alarak yeni güne 1.930$ seviyelerinde başladı.

Kanalın orta bandı seviyesi olan 1.935$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde aşağı yönlü hareketle ilk olarak 1.900$ ardından da 1.885$ seviyelerini test etmesi beklenebilir.

Bu seviyelerin destek olarak çalışmaması durumunda kanalın alt bandı olan 1.865$ seviyesi kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1.935$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamalı ardından da 1.975$ seviyesinin bir sonraki direnç seviyesi olarak çalışması beklenebilir.

Korku ve Aç Gözlülük Endeksi'nde son durum

Korku ve Aç Gözlülük Endeksi, geçen haftadan bugüne kıyasla bir miktarda geriledi. Geçen hafta 64 civarlarında olan endeks bugün 54'ü görerek bir miktar düşük risk iştahıyla başladı.

Buna en önemli sebep ise Bitcoin’in 31.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması gösterildi. Bitcoin’den çıkan paranın bir miktar Ripple’a kayması da nedenler arasında.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi BlackRock’ın CEO’sunun kripto para sektöründe birçok fırsat olduğunu ve gereklilikleri yerine getirerek Bitcoin hizmeti sunmayı istediklerini belirtmesi gelecek dönem piyasaya olumlu sinyaller verdi.