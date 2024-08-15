Bitcoin’de gerileme sürüyor: Balinaların Bitcoin biriktirme stratejisi devam ediyor

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden toplamda 81,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, spot Ether ETF'lerinden 10,8 milyon dolarlık giriş yaşandığı açıklandı.

Bültende şu bilgilere yer verildi:

"BTCUSDT Bitcoin dün 61.750 dolar seviyesine yükseldi ancak 62.000 doların üzerinde kalıcı olamayıp gelen satış baskısıyla 60.000 doların altına düştü. Bitcoin, 58.800 dolar desteğinin altında kalırsa ilk olarak 54.500 dolara kadar geri çekilebilir. Bu seviyede de destek bulamazsa düşüş 51.500-50.500 dolar aralığına kadar devam edebilir. Ancak, 58.800 dolar seviyesini yeniden kazanır ve bu seviyede kalıcı olursa, 62.700 dolara kadar bir toparlanma yaşanabilir. Bu seviyenin üzerinde hacimli bir kırılım ise yükselişi 66.300 dolara kadar taşıyabilir.

ETHUSDT Ethereum, 2.780 dolara kadar yükseldikten sonra satış baskısıyla 2.817 dolardaki destek seviyesine ulaşamadan zayıflayarak 2.700 doların altına geriledi. Teknik analiz hazırlanırken 2.634 dolar seviyelerinde işlem gören Ethereum, 2.500 dolara kadar geri çekilebilir. Bu seviyede tutunamazsa, düşüş 2.300 dolara ve oradan da 2.124 dolardaki kritik destek bölgesine kadar devam edebilir. Ancak, gün içinde bir alım bulursa, 2.817 dolardaki dirence doğru toparlanabilir. Bu direnç seviyesinin hacimli bir kırılmayla aşılması durumunda 3.400 dolara ve ardından 3.563 dolara kadar bir yükseliş görülebilir. SOLUSDT Solana dün 153 dolara kadar yükseldi, ancak 154 dolardaki direnç bölgesinden gelen satış baskısıyla 150 doların altına düşerek 142 dolara kadar geriledi. Eğer 140 dolar seviyesinde tutunamazsa düşüş 130 doların altına kadar derinleşebilir. Bu seviyede de destek bulamazsa 121 dolardaki kritik destek bölgesi önem kazanacaktır. Ancak, 140 dolarda tutunmayı başarırsa yeniden 154 dolardaki direnci test edebilir. Bu direnç bölgesinde hacimli bir kırılma gerçekleşirse yükselişin 163 dolara ve ardından 174 dolara kadar devam etme potansiyeli bulunuyor."