Bitcoin'de yarılanma gerçekleşti
Bitcoin'de dört yılda bir gerçekleşen yarılanma (halving), başarıyla gerçekleşti. Bitcoin madencilerinin ödülleri yarı yarıya azalırken, madencilik yapılan blok başına 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düştü.
Finans piyasalarında yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen yarılanma (halving), başarıyla gerçekleşti. Bitcoin madencilerinin ödülleri azaldı ve madencilik yapılan blok başına 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düştü.
Bitcoin yarılanması, 840.000 ile 840.014 arasındaki 15 bloğu kapsayan gelirlerde gerçekleşti.
Dördüncü yarılanmadana önce, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında yarılanma gerçekleşti ve zaman içinde madencilik ödüllerinde önemli düşüşlere yol açtı.
Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1,16 artışla 63 bin 960 dolar seviyesine yükseldi.