Bitcoin'de yükseliş trendi sürüyor: Gün ortasında 64 bin doları aştı

Dün ABD'deki tarım dışı istihdam verilerinin ardından atağa geçerek 61 bin doları aşan Bitcoin, ralliyi sürdürmeye devam ediyor. Dün verilerin ardından değer kazancı yüzde 4'ü ve son 24 saatteki değer kazancı ise yüzde 5,7'ye ulaşan Bitcoin, bugün gün ortasında 64 bin dolar bandını da geride bıraktı.

Bitcoin an itibarıyla 63 bin 760 dolar civarında seyrediyor.

Bitcoin'deki artışın sebebi ne?

ABD'de nisanda 240 binlik bir artış olacağı tahmin edilen tarım dışı istihdam verileri 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti. Verinin açıklanmasının ardından faiz indirim beklentisi yüzde 50 ihtimalle Eylül ayı olarak fiyatlanmaya başladı.

Daha önce Kasım ayı olarak fiyatlanan beklentilerinin 2 ay öne çekilmesi ile beraber risk iştahında yaşanan artış kripto piyasalarına da pozitif yansıdı.