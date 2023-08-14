BtcTurk Kripto, beş yeni kripto para listeledi

BtcTurk Kripto, Pepe (PEPE), JasmyCoin (JASMY), 0x Protocol (ZRX), Napoli Fan Token (NAP) ve Inter Milan Fan Token'ı (INTER) listeledi.

Pepe the Frog karakterinden esinlenerek ortaya çıkan Pepe (PEPE), Ethereum ağı üzerinde çalışan ERC-20 tabanlı bir token olarak ortaya çıkıyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla topluluklar oluşturmayı amaçlayan Pepe, bir meme coin.

Uzun vadeli olarak PEPE stake eden kullanıcılara özel ödüller verilmekte, böylece kullanıcıların PEPE token’ını elinde tutmaları amaçlanmaktadır. PEPE’nin toplam arzı 420.690.000.000.000 adet ile sınırlandırıldı.

JasmyCoin (JASMY), kullanıcıların verileri kolay ve güvenli bir şekilde işleme koyabilecekleri altyapı oluşturmayı hedefleyen bir kripto para. Platformda yer alan kullanıcıların bilgisayar, telefon gibi cihazları ve merkeziyetsiz protokoller arasındaki veri alışverişinin gerçekleştirilmesi için uygun ortam oluşturmayı amaçlayan JASMY, JasmyCoin ağının hizmet token’ı olarak işlev görüyor. Toplam JASMY arzı ise 50,000,000,000 adet.

0x Protocol (ZRX), 2016 yılında Will Warren ve Amir Bandeali tarafından kuruldu. 0x Protocol’un token’ı ZRX’dir ve Ethereum ağı üzerinde çalışan ERC-20 tabanlı bir token’dır. 0x Protocol’da kullanıcıların işlem yapmalarına olanak sağlayan düğümler, ZRX token ile ödeme alıyor. ZRX token’ı, 0x Protocol’un yönetişiminde de kullanılıyor. ZRX’in toplam arzı 1,000,000,000 adetle sınırlandırıldı.

İki yeni Fan Token listelendi

BtcTurk Kripto, ürün yelpazesindeki fan token’ların çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor.

Napoli Fan Token (NAP), Napoli kulübünün resmi fan token'ıdır. NAP Fan Token ile taraftarlar ve spor kulübü arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanmaktadır.

Napoli Fan Token (NAP) nedir, ne kadar arz edildi?

Napoli Fan Token sahipleri; kulübün efsane oyuncularıyla birlikte maç izleme, takım uçağıyla deplasman maçlarına gitme, imzalı ürünler kazanma, Stadio Diego Armando Maradona'yı gezme, Seria A ve Şampiyonlar Ligi maçlarına ücretsiz bilet kazanma gibi kulübün sağladığı ödüllere sahip olma şansı yakalayabilmektedir.

Napoli Fan Token, aynı zamanda Napoli kulübünün kararlarını yönlendiren oylamalara katılmaya ve kulübün geleceğini şekillendirmeye olanak tanır. Napoli Fan Token toplam arzı 10.000.000 adet ile sınırlıdır.

Inter Milan Fan Token (INTER) nasıl alınır, avantajı var mı?

Inter Milan Fan Token (INTER), Inter Milan kulübünün resmi fan token'ıdır. INTER Fan Token ile taraftarlar ve spor kulübü arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanmaktadır.

Fan token'a sahip olan kullanıcıların katılabildiği anketleri Inter Milan kulübü belirler ancak nihai karar fan token sahipleri tarafından belirlenir. Kit tasarımları, otobüs giydirmeleri, takım sloganı, kaptanın kol bandına yazılacak mesaj gibi anketlerde fan token sahipleri oy kullanabilmektedir.

Her kullanıcı anketlerde sadece tek bir oy kullanabilir ancak sahip olunan fan token'a göre kullanıcının oylamadaki gücü artabilmektedir. Inter Milan Fan Token sahipleri; kulübün efsane oyuncularıyla birlikte maç izleme, takım uçağıyla deplasman maçlarına gitme, imzalı ürünler kazanma, San Siro Stadyumu'nu gezme, Seria A ve Şampiyonlar Ligi maçlarına ücretsiz bilet kazanma gibi kulübün sağladığı ödüllere sahip olma şansı yakalayabilmektedir.