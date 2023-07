BtcTurk Kripto, iki kripto parayı listeledi... Kripto para Radicle (RAD) ve Arpa (ARPA) nedir?

Kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan BtcTurk, sunduğu yenilikler çerçevesinde adını BtcTurk Kripto olarak değiştirdi

Yeni kriptopara birimleriyle ürün yelpazesini büyüten BtcTurk Kripto’da, Radicle (RAD) ve Arpa (ARPA) kriptopara birimleri listelendi.

Radicle (RAD) nedir?

Geliştiricilerin ağ içerisindeki iş birlikteliklerine aracılık eden bir protokol olan Radicle, 2017 yılında kurulan Monadic şirketi tarafından geliştirildi. Yerel jetonu 'RAD' olan kripto para, açık kaynaklı bir platform olarak göze çarpıyor.

Merkeziyetsiz olmasıyla GitHub gibi platformlara alternatif olmaya çalışan Radicle'da kullanıcılar, birlikte çalışabildikleri gibi bir başkasının sahip olduğu projeyi de finanse edebiliyor.

Radicle, kullanıcılarına NFT desteği de sunmaktadır. Radicle ağında yer alan kullanıcılar NFT oluşturma ve yönetme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. RAD, ERC-20 tabanlı bir jetondur. ERC-20 tabanlı Ethereum varlıklarını destekleyen masaüstü, mobil ve donanım cüzdanları ile kullanıcılar RAD bakiyelerini yönetebilir. RAD, Radicle ağının yönetişiminde ve sahiplik ispatı için de kullanılabilmektedir.

ARPA nedir?

Yerel jetonu ARPA olan Arpa, veri gizliliğini koruyan bir hesaplama ağı olarak tanımlanıyor. Katman 2 ölçeklendirme çözümü olmakla birlikte, bu ağ ile veri kiralamak mümkün.

Yazılım geliştiricileri, Arpa ağı üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabiliyor. ARPA jetonu sahipleri, Arpa ağının yönetişiminde oy hakkına sahip oluyor.ARPA’nın toplam arzı 2.000.000.000 adetle sınırlı.

BtcTurk'te hangi coinler listeleniyor?

BtcTurk Kripto'da listelenen dijital paralar şöyle:

Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), Synthetix (SNX), Enjin (ENJ), Cosmos (ATOM), Polygon (MATIC), XRP (XRP), Ankr (ANKR), Cardano (ADA), Eos (EOS), Dogecoin (DOGE), Compound (COMP), Decentraland (MANA), Stellar (XLM), Neo (NEO), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Chiliz (CHZ), The Graph (GRT), OMG Network (OMG), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Maker (MKR), Dash (DASH), Basic Attention Token (BAT), Filecoin (FIL), USD Coin (USDC), Solana (SOL), Stacks (STX), Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB), Loopring (LRC), Fantom (FTM), Universal Market Access (UMA), Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), The Sandbox’ı (SAND), Amp (AMP), Audius (AUDIO), Spell Token (SPELL), Terra (LUNA), ApeCoin (APE), Bancor (BNT), Curve DAO (CRV), Quant (QNT), Golem (GLM) ve SKALE Network (SKL), Algorand (ALGO), PAX Gold, Ethereum Name Service (ENS) ve Immutable X (IMX), Render Token (RNDR), PlayDapp (PLA), Livepeer (LPT), Ethereum iExec RLC (RLC), Civic (CVC), Ethereum Classic (ETC), Holo (HOT), Aptos (APT), Flow (FLOW), Cartesi (CTSI), Chain (XCN), Mask Network (MASK), API3 (API3), Band Protocol (BAND), Flare (FLR), Threshold (T), Arbitrum (ARB), Ocean Protocol (OCEAN), SingularityNET (AGIX), Blur (BLUR), Injective (INJ), Aragon (ANT), Origin (OGN), Radicle (RAD) ve Arpa (ARPA)