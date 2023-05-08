Büyük Şefler Gıda'nın halka arz büyüklüğü açıklandı
BigChef markasının sahibi Büyük Şefler Gıda'nın 37 milyon TL nominal değerli payların tamamının satıldığı halka arzında toplam büyüklük 832.5 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin 3–4–5 Mayıs tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22.5 TL'den talep toplandı.
Şirketin halka arzına aracılık eden Deniz Yatırım'dan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, 3 milyon TL nominal değerli payların ek satış hakkının da kullandıldığı belirtilerek, sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7 milyon TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27 milyon TL olmak üzere toplam 37 milyon TL nominal değerli payların tamamının satıldığı ifade edildi.
Halka arzda payların %81.6'sı bireysel yatırımcılara, %18.4'ü yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.