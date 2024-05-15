El Salvodor'dan kripto hamlesi: 473,5 bitcoin çıkardı

El Salvador hükümeti, volkan yakıtı kullanarak jeotermal enerji santrali sayesinde 2021'den günümüze kadar yaklaşık 474 bitcoin çıkararak hükümetin toplam bitcoin portföyünü cari fiyatlarla yaklaşık 354 milyon dolara çıkardı.

Orta Amerika ülkesinin resmi devlet kuruluşu olan "bitcoin ofisi" tarafından yapılan açıklamada, El Salvador'un devlet kasasında toplamda 5 bin 750 bitcoin bulunduğu bildirildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Başkan Nayib Bukele'nin yönetimi ile Tecapa yanardağından son üç yılda çıkarılan bitcoinin değerinin yaklaşık 29 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

ABD dolarının yanı sıra, bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, devlete ait enerji santrali tarafından üretilen 102 megawatt'lık enerjinin 1.5 megawatt'ını kripto para madenciliğine ayırdı.