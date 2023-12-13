İngiltere Parlamentosu, Tüm Partiler Parlamento Grubu (APPG) CoinTR’yi ağırladı

Tartışma forumunun ana konusu "Kripto Para, Web 3.0 ve Yapay Zeka Çağında Merkez Bankaları ve Hükümetlerin Rolü" idi. Birleşik Krallık'tan bu toplantıya katılanlar arasında Merkez Bankası ve Dijital Para Birimi Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Marcus Fysh MP, Metaverse ve Web 3.0 Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Barones Paola Uddin, Yatırım ve Ticaret Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Viscount Waverley yer aldı.

Türkiye’den özel konuşmacı olarak davet edilen CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, panelde CoinTR’nin sektöre katkıları, Merkez Bankalarının dijital varlıklara yaklaşımı ve Web3’ün geleneksel finansa sunduğu fırsatlar için yasa koyucu ve bankaların harekete geçmesi gerektiği yönünde düşüncelerini konuşmalarında dile getirdiler. Bunun yanı sıra CoinTR’nin yol haritası hakkında da katılımcılara bilgi aktarımında bulundular.

Alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer aldığı panelin gündemi;

● Dijital paralar ve Web 3.0 çağında Merkez Bankalarının gelişen rolünü incelemek.

● Kripto ve dijital platformlardaki Yapay Zeka entegrasyonunu düzenleme ve denetleme konusunda potansiyel hükümet stratejilerini araştırmak.

● Piyasa istikrarı ve tüketici korumasını sağlamak için yönetim kurumları ve teknoloji sektörü arasında iş birliği yaklaşımları önermek.

● Vaka çalışması ve analiz: Kripto para borsa olayları gibi son endüstri değişikliklerinin ışığında düzenleyici çerçevelerle ilgili paydaşları ve kurumları koruma etkilerini tartışmak.

● Yuvarlak Masa Tartışması: Merkez Bankası ve hükümetlerin rolleri, olası düzenlemeler ve yeni dijital çağdaki fırsatlar.

Panelde kimler vardı?

Merkez Bankası ve Dijital Para Birimi Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Marcus Fysh MP, Metaverse ve Web 3.0 Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Barones Paola Uddin，Yatırım ve Ticaret Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Viscount Waverley yer aldı. APPG Metaverse ve Web 3.0 Danışmanı Prof Yu Xiong, APPG CBDC Yönlendirme Komite Üyesi Paul Sisnett ve Boston'daki Butik Varlık Yönetimi Firmasının Önceki CIO'su Prof Geoffrey Goodell, Rubicon Crypto Kurucusu ve Ceo’su Gregory Johnson, Tintra Bank CSO’su Dr Joe Lske de panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde yaptığı konuşmada Ali Eşelioğlu, dijital finansın geleneksel finansal sistemlerin temellerini hızla değiştirdiğini ve Web3'ün merkezi olmayan doğasının geleneksel finansal düzenlemeleri zorlaştırdığını belirterek, yasa koyucuların ve Merkez Bankalarının Web3'ün sunduğu fırsat ve zorlukları ele almak için aktif olarak yeni roller oynamaları gerekebileceğini ifade etti.