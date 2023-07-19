Kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon dolara ulaştı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, Çin’den gelen olumsuz büyüme verilerinin, artan faiz oranlarının kısıtlayıcı etkilerinin gecikmeli yansımalarının, ABD’de Nasdaq borsasındaki büyük şirketlerin bilanço dönemleriyle ilgili nispeten olumsuz beklentilerin ve SEC ile alakalı gelişmelerin kripto para sektöründe risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yorak’ın açıklamaları şöyle; “Ripple (XRP) ise son günlerde olduğu gibi olumlu ayrışıyor. Geçen haftaki keskin yükselişin ardından 0,74$ bölgesinde yatay seyreden Ripple, dün yargıç Sarah Netburn’un “SEC ile Ripple’nin uzlaşmaya varması gerekiyor” yönlendirmesinin ardından tekrar yönünü yukarı çevirdi. %8’e varan bir yükseliş yaşayan Ripple tekrar 0,8 dolar bölgesini test etti.

Ek olarak SEC, bugünlerde piyasanın ana gündemini oluşturmaya da devam ediyor. Son olarak Binance ve Coinbase borsalarına yönelik soruşturma ve denetlemelerini artıran SEC, bu gelişmelerle regülasyonlara ilişkin beklentileri artırdı. Gelebilecek potansiyel regülasyon adımları dava sonuçları ile şekillenebilir. Özellikle Ripple ile olan dava piyasa tarafından oldukça takip edilen bir gündem maddesi olarak görülürken SEC’in davayı kaybetmesi halinde sektör üzerindeki hakimiyetini kaybedebileceği de belirtiliyor.

Son olarak bugün açıklanacak olan Tesla verileri piyasa üzerinde volatilite oluşturabilir.

Bitcoin’in dar bir bant aralığında fiyatlandığı yeni günde Merit Circle, Raydium, Maker ve Stellar günün öne çıkan kripto paraları olmayı başardı.”