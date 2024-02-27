Kripto paraların piyasa değeri 1 günde yaklaşık 125 milyar dolar arttı

Bitcoin spot borsa yatırım fonlarında (ETF) rekor seviyede işlem hacmine ulaşılması kripto paralarda sert yükselişi tetikledi.

Bitcoin gece saatlerinde Kasım 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doları gördü. TSİ 08.00 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri vererek 55 bin 710 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 8.5 oldu.

Altcoinler de artıyor

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde günlük yüzde 3.3 yükselerek 2.210 dolardan işlem gördü. Binance Coin günlük yüzde 3.2 değer kazancıyla 399 doları görürken, Solana yüzde 6.2'lik artışla 109.4, Ripple yüzde 2.4'lük artışla 0.55, Cardano (ADA) yüzde 6.4'lük yükselişle 0.63, Avalanche (AVAX) ise yüzde 6'lık artışla 39.2 dolara çıktı. Dogecoin ise yüzde 5.1 değer kazanarak 0.090 dolara ulaştı.

Bu yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yaklaşık 125 milyar dolar artarak 2.12 trilyon dolara çıktı. Sadece Bitcoin'in piyasa değeri ise 1.1 trilyon dolar oldu.