Kripto piyasaların toplam büyüklüğü 2,46 trilyon dolara yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ve ekonomik aktivitenin sağlam, istihdamın güçlü olduğunu ve işsizlik oranının düşük kaldığını belirterek bu yıl sadece bir faiz indirimi olabileceğini açıkladı.

Enflasyonun yüksek seviyesini koruduğunu, ancak yüzde 2 hedefine doğru ılımlı bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Fed, yıl sonu federal fon oranı tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseltti. FED, 2022'den bu yana toplamda 525 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi ve son yedi toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu. FED'in Nokta grafiğine göre, dört FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, yedi üye bir ve sekiz üye iki faiz indirimi öngörüyor. Enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 2,6 iken 2025 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Bitcoin balina birikimi 2020 öncesi boğa koşusu seviyelerine ulaştı

Büyük Bitcoin sahiplerinin (en az 1,000 BTC’ye sahip olanlar) birikimi neredeyse dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, bu birikimin 2020 öncesi boğa koşusunu anımsattığını ve son iki aydaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Analistlere göre, ortalama günlük ETF alım aktivitesinin artması, uzun vadeli sahiplerden gelen satış baskısının azalması ve beklenen faiz indirimi gibi faktörler Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini tetikleyebilir. 10 Haziran’da, ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler), 19 gün süren net girişlerin ardından ilk kez net çıkış kaydetti. 11 Haziran’da ise ABD Bitcoin ETF’leri 200 milyon doların üzerinde net çıkış gördü. Popüler kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin’in haftalık grafikte 66.000 doları yeni destek seviyesi olarak teyit ettiğini belirtti. Bitcoin’in kısa vadeli sahiplerinin gerçekleşen fiyatı 63.729 dolara yükseldi. Bu gerçekleşen fiyat, genellikle boğa döngülerinde dinamik bir destek hattı işlevi görür. Ancak, Bitcoin’in fiyatı eski coinlerin dağıtımı nedeniyle artan gerçekleşen fiyata rağmen sabit kalıyor. Apollo’nun kurucu ortağı Thomas Fahrer, piyasa “reset” süreci tamamlandığında 65.000–70.000 dolar aralığının yeni bir taban olacağını belirtti.

Piyasa büyüklüğü açısından üst sıralarda yer alan diğer kripto paralarda ise durum şöyle:

Solana (SOL) yüzde 0,43 artarak 152,37 dolar oldu.

Ripple (XRP) yüzde 1,05 artarak 0,4878 dolar oldu.

Dogecoin (DOGE) yüzde 2,54 artarak 0,1435 dolar oldu.