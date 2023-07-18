Kripto piyasasında iki yılın en büyük para girişi

Dijital varlık yatırım şirketi Coinshares'in verilerine göre son dört haftada kripto para piyasasına girişler 742 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Dünya yatırım devlerinin spot Bitcoin ETF başvurularıyla başlayan bu süreçte, girişlerin yüzde 99’unu Bitcoin oluşturmaya devam ediyor.

Bitcoin’e ilgi artarken aynı zamanda Bitcoin ağındaki benzersiz adreslerin sayısı ise 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaşmış vaziyette.

Yatırımcılar Bitcoin’i tercih etmeye devam ederken lider altcoin Ethereum da geçen hafta 2 milyon dolar çıkışlarla birlikte en çok çıkış görülen varlık oldu. Altcoinler arasında ise SOL, MATIC ve LTC‘ye küçük girişler mevcut.

1.2 trilyon piyasa değeri

Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri beş günlük geri çekilmelerle 1,16 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Kripto piyasasında yön arayışı sürerken yeni günde Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerde negatif bir seyir hakim.

Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan FORTH yüzde 34’lük yükselişle liderliği alırken, yüzde 25 artışla WRX ikinci ve yüzde 16’lIk hareketiyle onu takip eden AGLD ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto, kripto piyasasını şöyle yorumladı: “XRP davasının olumlu sonuçlanmasıyla birlikte kripto piyasasındaki bir günlük bahar havası beş gündür tersine dönmüş gözüküyor. Bitcoin 2023 yılının zirvesini 31.800 dolarla yapmasının ardından geri çekilmelerle yeni güne 30.000 dolar kritik desteğin altında fiyatlanarak başladı. Ethereum da 2.000 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlarının yerini 1.900 dolar seviyelerine bıraktı. Ancak buna rağmen son dört haftada kripto para piyasasına girişler 742 milyon dolara ulaştı.”