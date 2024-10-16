Kriptoda Türkiye’nin potansiyeli büyük
Türkiye, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ile dikkat çeken ülkemiz, kripto varlıklara olan ilgisiyle global ölçekte öne çıkıyor. BtcTurk CEO’su Salim Karaman, bu potansiyeli değerlendirirken, Türkiye’nin yeni regülasyonların sağladığı avantajlardan nasıl faydalanacağını da açıkladı.
Türkiye, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ile dikkat çeken ülkemiz, kripto varlıklara olan ilgisiyle global ölçekte öne çıkıyor. BtcTurk CEO’su Salim Karaman, bu potansiyeli değerlendirirken, Türkiye’nin yeni regülasyonların sağladığı avantajlardan nasıl faydalanacağını da açıkladı.
Kullanıcı güvenliği için aldıkları önlemler ve piyasa istikrarı konusundaki beklentileriyle ilgili bilgiler veren Karaman, merkeziyetsiz yapının korunmasının sektördeki yenilikçi gelişmeler için önem taşıdığını vurguladı. Kripto para dünyasındaki fırsatları ve karşılaşılan zorlukları ele alarak, BtcTurk’un bu alandaki rolünü de detaylandırdı.
Türkiye'de kripto paralara ilgi çok yüksek: Türkiye, adaptasyon konusunda son derece iyi bir konumda bulunuyor. Gerek global ölçekte gerekse de bölgesel olarak ülkemiz önemli bir hacim, kullanıcı kitlesi ve belki de en önemlisi kripto paralara karşı ilgi ve alakaya sahip. Nüfusumuzun genç olması ve teknolojiye karşı ilgisi, ülkemizin en büyük potansiyeli. Devletimizin kripto varlıklarla ilgili yasal altyapıyı oluşturmaya başlaması sayesinde ülkemizdeki sektörel büyümenin stabil, sürdürülebilir hale gelmesi ve yeni girişimlerin önünü açması sürpriz olmayacaktır.
Regülasyonun tam kapsamı ikincil düzenlemelerle belli olacak: Regülasyon mevcut haliyle genel bir çerçeve oluşturdu. Daha önce yayınlanan gayri resmi taslaklar ve kulis dedikoduları nedeniyle zaman zaman tedirgin edici düzenlemelerin gelip gelmeyeceğiyle ilgili konuşmalar olmuştu. Mevcut haliyle bakıldığında, çizilen genel çerçevenin bu dedikodulara yer vermediğini ve sektörün dinamiklerini dikkate alan bir yapıda olduğuna yönelik sinyaller görüyoruz.
Regülasyonun tam kapsamı ise ikincil düzenlemelerle beraber belirli olacak. Bu nedenle ayrıntılı ve kesin bir yorum yapmak için henüz erken. Ancak yasa yapıcıların birkaç yıldır sürdürdükleri çalışmaların son derece olumlu bir çerçeve çizdiğini gördüğümüz için mutluyuz ve ikincil düzenlemelerle beraber de kripto paraların 7/24 çalışan, son derece dinamik ve global rekabete açık yapısına uygun düzenlemeler geleceğini umut ediyoruz.
Yasal altyapı varmış gibi hareket ettik: BtcTurk olarak biz ilk günden bu yana yasal bir altyapı varmış gibi hareket ediyoruz. Yani kriptopara dışında finans alanında faaliyet gösteren şirketlerin regülasyonlarını ve global standartları baz aldığımız için SPK’nın getireceği ikincil düzenlemelere de hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum.
Nitekim daha önce MASAK’ın kara paranın aklanmasını ve suç gelirlerini önleme kapsamında yayınladığı kurallar rehberinde, borsamızın o günkü mevcut altyapısı halihazırda bu şartları karşılıyordu ve herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadan yolumuza devam etmiştik. SPK’nın çıkaracağı düzenlemeler için de hazırlıklı olmakla beraber gelecek regülasyonları yakından takip etmekteyiz.
Regülasyonların kullanıcı güvenliği ve istikrar konusunda bir standart getirmesi, ülkemiz için son derece olumlu bir sonuç olur. Böylelikle ülkemizdeki rekabet standartlarının yukarı çekildiğini görebiliriz. Rekabetin yükselmesi de tabi ki kullanıcıların yararına olacaktır.
Kullanıcı varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklıyoruz
Bünyemizdeki kullanıcı varlıklarının büyük bir kısmını soğuk cüzdanlarda yani internete erişimi olmayan cüzdanlarda saklıyoruz. Sadece operasyonel faaliyetler için gerekli bir kısım sıcak cüzdanlarda yani internete bağlı ve sürekli giriş çıkışın olduğu cüzdanlarda tutuluyor. Varlık alokasyonumuz dışında, teknik altyapımızı da sürekli olarak global standartların üzerinde tutuyor ve bunu sürdürmek için yatırımlarımıza ilk günden bu yana hız kesmeden devam ediyoruz.