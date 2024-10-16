Kriptoda Türkiye’nin potansiyeli büyük

Türkiye, kripto para piya­sasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Genç ve tek­nolojiye meraklı nüfusu ile dik­kat çeken ülkemiz, kripto varlık­lara olan ilgisiyle global ölçek­te öne çıkıyor. BtcTurk CEO’su Salim Karaman, bu potansiye­li değerlendirirken, Türkiye’nin yeni regülasyonların sağladığı avantajlardan nasıl faydalana­cağını da açıkladı.

Kullanıcı gü­venliği için aldıkları önlemler ve piyasa istikrarı konusundaki beklentileriyle ilgili bilgiler ve­ren Karaman, merkeziyetsiz ya­pının korunmasının sektördeki yenilikçi gelişmeler için önem taşıdığını vurguladı. Kripto para dünyasındaki fırsatları ve karşı­laşılan zorlukları ele alarak, Bt­cTurk’un bu alandaki rolünü de detaylandırdı.

Türkiye'de kripto paralara ilgi çok yüksek: Türkiye, adap­tasyon konusunda son derece iyi bir konumda bulunuyor. Gerek global ölçekte gerekse de bölge­sel olarak ülkemiz önemli bir ha­cim, kullanıcı kitlesi ve belki de en önemlisi kripto paralara karşı ilgi ve alakaya sahip. Nüfusumu­zun genç olması ve teknolojiye karşı ilgisi, ülkemizin en büyük potansiyeli. Devletimizin krip­to varlıklarla ilgili yasal altyapıyı oluşturmaya başlaması sayesin­de ülkemizdeki sektörel büyü­menin stabil, sürdürülebilir hale gelmesi ve yeni girişimlerin önü­nü açması sürpriz olmayacaktır.

Regülasyonun tam kapsa­mı ikincil düzenlemelerle belli olacak: Regülasyon mev­cut haliyle genel bir çerçeve oluş­turdu. Daha önce yayınlanan gayri resmi taslaklar ve kulis de­dikoduları nedeniyle zaman za­man tedirgin edici düzenleme­lerin gelip gelmeyeceğiyle ilgi­li konuşmalar olmuştu. Mevcut haliyle bakıldığında, çizilen ge­nel çerçevenin bu dedikodulara yer vermediğini ve sektörün di­namiklerini dikkate alan bir ya­pıda olduğuna yönelik sinyaller görüyoruz.

Regülasyonun tam kapsamı ise ikincil düzenleme­lerle beraber belirli olacak. Bu nedenle ayrıntılı ve kesin bir yo­rum yapmak için henüz erken. Ancak yasa yapıcıların birkaç yıldır sürdürdükleri çalışma­ların son derece olumlu bir çer­çeve çizdiğini gördüğümüz için mutluyuz ve ikincil düzenleme­lerle beraber de kripto paraların 7/24 çalışan, son derece dinamik ve global rekabete açık yapısına uygun düzenlemeler geleceğini umut ediyoruz.

Yasal altyapı varmış gibi hareket ettik: BtcTurk olarak biz ilk günden bu yana yasal bir altyapı varmış gibi hareket edi­yoruz. Yani kriptopara dışında finans alanında faaliyet göste­ren şirketlerin regülasyonları­nı ve global standartları baz al­dığımız için SPK’nın getireceği ikincil düzenlemelere de hazır­lıklı olduğumuzu düşünüyorum.

Nitekim daha önce MASAK’ın kara paranın aklanmasını ve suç gelirlerini önleme kapsamında yayınladığı kurallar rehberin­de, borsamızın o günkü mevcut altyapısı halihazırda bu şartları karşılıyordu ve herhangi bir de­ğişiklik yapmamıza gerek kalma­dan yolumuza devam etmiştik. SPK’nın çıkaracağı düzenleme­ler için de hazırlıklı olmakla be­raber gelecek regülasyonları ya­kından takip etmekteyiz.

Regülasyonların kullanıcı gü­venliği ve istikrar konusunda bir standart getirmesi, ülkemiz için son derece olumlu bir sonuç olur. Böylelikle ülkemizdeki rekabet standartlarının yukarı çekildiği­ni görebiliriz. Rekabetin yüksel­mesi de tabi ki kullanıcıların ya­rarına olacaktır.

Kullanıcı varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklıyoruz

Bünyemizdeki kullanıcı varlıklarının büyük bir kısmını soğuk cüzdanlarda yani internete erişimi olmayan cüzdanlarda saklıyoruz. Sadece operasyonel faaliyetler için gerekli bir kısım sıcak cüzdanlarda yani internete bağlı ve sürekli giriş çıkışın olduğu cüzdanlarda tutuluyor. Varlık alokasyonumuz dışında, teknik altyapımızı da sürekli olarak global standartların üzerinde tutuyor ve bunu sürdürmek için yatırımlarımıza ilk günden bu yana hız kesmeden devam ediyoruz.