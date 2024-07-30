OKX, piyasa öncesi sözleşme işlemleri ürününü kullanıma sundu

OKX’in Piyasa Öncesi Sözleşme İşlemleri ürünü, vadeli sözleşme işlemleri ürünü kapsamında bulunan çeşitli mekanizmaları benimsemekte ve kullanıcılara, genellikle P2P alım satım modellerine dayanan diğer piyasa öncesi tekliflere kıyasla daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır. Bu da kullanıcıların dayanak varlığı tutmadan işlem yapmalarına olanak sağlar.

Bu yeni ürün aynı zamanda, tüm uygun kullanıcıların kolayca gezinebileceği ve piyasa öncesi işlemleri keşfedebileceği bir arayüze sahiptir.*

Kullanıcılara sağlanan diğer avantajlar:

Piyasaya Erken Giriş: Yeni tokenlerin fiyatlarını keşfedebilir, erken aşamadaki piyasa hareketliliğinden ve potansiyel fiyat hareketlerinden faydalanabilirsiniz;

Yüksek Likidite: Ürün, mevcut P2P tabanlı piyasa öncesi ürünlere kıyasla daha fazla likidite sunmayı amaçlamaktadır;

Kaldıraç: 2 kat kaldıraçla piyasa fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz;

Daha Düşük İşlem Ücretleri: Piyasadaki diğer P2P tabanlı piyasa öncesi ürünlere kıyasla daha düşük işlem ücretlerinden faydalanabilirsiniz.

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, şu açıklamalarda bulundu: “Başlangıç aşamasındaki tokenlerin fiyat keşif sürecine destek olmaya yönelik benzersiz yaklaşımımız, sağlam risk motorumuz ve kapsamlı deneyimimizle desteklenmektedir. Kriptoya katılmanın yeni yollarını açarak al-sat işlemlerini daha erişilebilir, verimli ve cazip kılmayı amaçlıyoruz.”