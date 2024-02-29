OKX TR ilk günden en çok indirilen uygulamalardan biri oldu

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, dün İstanbul’da gerçekleştirdiği lansmanla OKX TR’yi tanıttı. Küresel büyümesini hızlandıran OKX’in, Türkiye'deki kullanıcılarına özel yerel platformu OKX TR, lansmanın ardından App Store'da en çok indirilenler arasında finans kategorisinde birinci, genelde ise 2. sırada konumlandı. Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan OKX TR, 50 binden fazla yeni kullanıcı kazanımı elde etti.

“Hızlı bir çıkış yakaladık”

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Global rakiplerimize kıyasla hızlı bir çıkış yakaladık” diyerek şunları ekledi: “Türkiye pazarına açılacağımızı Mayıs 2023'te duyurmuştuk. O günden bu yana artan ilgiyi yakından takip ediyorduk. OKX Başkanı Hong Fang’ın da katıldığı dünkü lansmanımızın ardından kısa sürede gelen talep, OKX’in dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı.”

Bankalar üstünden 7/24 para yatırma ve çekme olanağı

Türkiye’deki kullanıcıların, yerel platform sayesinde 7/24 Türk Lirası ile kripto satın alabileceğini ve doğrudan banka hesaplarını kullanarak yatırma ve çekme işlemleri yapabileceklerini hatırlatan Mehmet Çamır, “Yatırımcılar diledikleri zaman anında para çekebilecek ve önde gelen kripto para birimlerini, OKX TR üzerinden Türk Lirası cinsinden alıp satabilecek” dedi.

OKX TR, Türkiye’deki kullanıcılara USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY de dahil olmak üzere yaygın kripto para çiftlerinde işlem yapabilecekleri ve gelişmiş kripto özelliklerinden yararlanabilecekleri güçlü bir platform sunuyor. Lansmanla birlikte kullanıcılar, Fibabanka, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi bankacılık ortakları aracılığıyla, doğrudan Türk Lirası yatırma-çekme işlemleri de dahil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişiyor. OKX TR ekibi, 7/24 yerel müşteri hizmetleri sunarak kullanıcılarına ihtiyaç duydukları anda, hızlı bir şekilde kapsamlı yardım ve destek sunuyor.