Ön satıştan nasıl coin alırsınız?

Ufuk KORCAN

Projeler ön satış için farklı yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri Coinlist gibi ön satışlarla adını duyuran kripto para borsaları. Bu borsalarda sınırlı sayıda coin satılırken ‘çekiliş’ benzeri yöntem uygulanıyor.

Binance, Huobi, Kucoin, Gate gibi borsalarda da ön satışlar düzenleniyor. Bir diğer yöntem ise ön satışların yapıldığı ‘launchpad’ler. Bu platformalarda genellikle bu platformlara ait coinlere sahip olunması isteniyor. Bazı projeler ise coinlerini testnetlerine katılan yatırımcılara bedelsiz olarak ‘airdrop’ şeklinde veriyor.