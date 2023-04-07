Oyun içi reklam endüstrisi 2023’te 67 milyar dolara ulaşacak

Dünya genelinde oyun tutkunlarının sayısı gün geçtikçe çoğalırken, reklamcılık başta olmak üzere farklı sektörlerin hedef kitlelerine ulaşması için potansiyel olarak görülen oyun endüstrisine yatırımlar da artıyor. Öyle ki, 2022’yi 7 milyar dolarla kapatan küresel oyun içi reklamcılık sektörünün 2030’da 67 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor ve sektörün önemli oyuncuları pazara yenilikler katmaya devam ediyor.

Son olarak her geçen gün oyun içi reklamcılık sektöründeki konumlarını başarılarıyla tescillediklerini söyleyen Portuma, dünyanın ilk oyun içi reklam token’ı Portoken'ın 11 Nisan’da MEXC’te listeleneceğini duyurdu.

“Yeni listelenmeler yolda”

Portuma CEO’su Ozan Emrah Ünal konuya şu açıklamayı paylaştı: “Daha önce BitMart, LBank ve PancakeSwap’ta listelenen ve bir kripto emtia olmaktan ziyade proje token niteliği taşıyan Portoken, 11 Nisan’da MEXC’de listelenecek. Aslında bu başarı kripto dünyasını yakından takip ederek, pazara yenilikler katmamızdan ve globalleşme yolunda önemli adımlar atmamızdan kaynaklanıyor. Elbette bu kapsamda yeni listelemelerin de yolda olduğunu müjdelemek isteriz.”

Geliştirdikleri teknolojiyle birlikte kullanıcıların oyun deneyimine zarar vermeden oyun içi reklam gösterimine olanak tanıdıklarını belirten Ozan Emrah Ünal’dan edinilen bilgilere göre, şirket ekosisteminde 150’den fazla global reklam altyapı sağlayıcısı barındırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Google for Startups programına kabul edilen ve sunucularını Google Cloud’a taşıyan Portuma, aynı zamanda IAB (International Advertising Bureau) üyeliği ile kurumun standartlarına uygun reklam alanları yaratıyor. Oyun stüdyolarına ‘in-game advertising’ (oyun içi reklamcılık) ve ‘play-to-earn’ (oyna kazan) olmak üzere 2 farklı entegrasyon seçeneği sunuyor.

Günlük 4 milyon aktif kullanıcıya ulaşıyor

Reklam entegrasyonları hakkındaki sistemleriyle ilgili de açıklama yapan Portuma CEO’su Ozan Emrah Ünal, “Oyun içi reklam entegrasyonu, oyunlara gömülü reklam alanlarının yerleştirilmesini sağlayarak reklamverenlerin yenilikçi reklam alanlarına ulaşmalarını, oyun stüdyolarının ise yeni gelir kalemleri elde etmelerini sağlıyor.

Oyna kazan entegrasyonu ise oyuncuların, yalnızca oyun oynayarak Portoken kazanmalarına olanak sunan bir sistem olarak işliyor. Şu an 177 ülkede, 15 farklı kategoride faaliyet gösteriyoruz. 4 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olmanın yanı sıra, ekosisteme entegre oyun stüdyoları ile günde toplam 300 milyon indirme sayısına ulaşıyoruz” dedi.

Oyunda kalma süresini %1200 artırdı

CertiK tarafından MANA, Ceek, SandBox ve Radio CACA ile birlikte “Dünyanın En Güvenilir 10 Metaverse Projesi” listesine giren ve Singapur Merkezli kripto para borsası XT’nin yatırım fonu XT Labs’ın yatırım yaptığı Portoken’ın daha önce blokzinciri tabanlı oyunlar üreten Axell Studio’nun Back Streets ve Wonder Racer oyunlarına ‘play-to-earn’ entegrasyonu sağladığı biliniyor.

Portoken bununla birlikte hem oyuncuların oyun oynarken token kazanmalarının, hem de oyun stüdyoları ve reklamcıların ek gelir elde etmelerinin önünü açmıştı. Entegrasyon sayesinde ise her iki oyunda da toplam 80 milyon gösterime kapı aralarken, oyunda kalma süresini de %1200 artırarak %55’e çıkarmıştı.