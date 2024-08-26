SPK, kripto varlık hizmeti veremeyecek kişi ve kuruluşları paylaştı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcı başvuruları işlemden kaldırılan ve işleme alınmayan platformlar listesini yayımladı. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcı başvurularından 32'sini işlemden kaldırdı, 32 başvuruyu ise işleme almadı.
SPK’dan yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet belgesi almak isteyenlerin başvurusuna ilişkin son durumlar aktarıldı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:
"02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (Kanun) eklenen 35/B ve Geçici 11 inci maddeler uyarınca Kurulumuza kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyette bulunduklarını veya bulunacaklarını beyan edenlerin başvurularına ilişkin olarak;
(a) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı maddesi uyarınca, aşağıda “Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar Listesi”nde yer alan platformların başvurularının Kurulumuzun 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/1’in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle işlemden kaldırılmasına ve anılan İlke Kararının (1) numaralı maddesi kapsamında “Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar Listesi” ile birlikte duyurulmasına,
(b) Listelerde yer alan platformların işbu Kurul Kararını müteakip 5 iş günü içerisinde Kanun uyarınca platform tanımına giren faaliyetlerde bulunmayı sonlandırmaları, işbu Kurul Kararını müteakip yeni müşteri kabul etmemeleri, Kanun’un Geçici 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile mevcut müşterilerine konu ile ilgili bildirimde bulunmaları ve müşterilerinin nakit ve/veya kripto varlık transfer taleplerini 5 iş günü kısıtı olmaksızın yerine getirmeleri gerektiğine,
(c) Yukarıda (b) bendinde yer alan esaslara aykırı olarak faaliyetlere ve müşteri kabulüne devam edilmesi veya müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti hükümlerinin uygulanabileceğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir."
Başvurusu işlemden kaldırılan platformlar listesi ve başvurusu işleme alınmayan platformlar listesi
1) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuzun 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/1’in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle aşağıda yer alan platformların başvuruları işlemden kaldırılmıştır.
Başvurusu işlemden kaldırılan platformlar listesi
1 Aleyna YETGİN
2 Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
3 Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ
4 Biturca Teknoloji AŞ
5 BOV Gate Teknoloji AŞ
6 BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ
7 Carny Teknoloji AŞ
8 Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ
9 Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ
10 Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ
11 Easy International Teknoloji Yatırım AŞ
12 Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ
13 FreeBNK Holdings Limited
14 Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ
15 Global Fintech Teknoloji AŞ
16 Kolay Finansal Teknolojiler AŞ
17 Kriptobin Teknoloji AŞ
18 M313 Teknoloji Yatırım AŞ
19 Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ
20 MH Finans Teknoloji AŞ
21 Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ
22 Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ
23 Seçgin YETGİN
24 Tomya Teknoloji AŞ
25 Türkinvest Teknoloji AŞ
26 Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ
27 Webthree Teknoloji Ticaret AŞ
28 Winansör Teknoloji AŞ
29 Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ
30 Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti
31 Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ
32 Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti
2) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (1) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuza faaliyetine devam edeceğini beyan etmekle birlikte, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir müşterisi ve/veya müşterilere ait saklama bakiyesi bulunmayan aşağıdaki platformların başvuruları işleme alınmamıştır.
Başvurusu işleme alınmayan platformlar listesi
1 AHL Gold E-Ticaret AŞ
2 Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ
3 And X Teknoloji AŞ
4 Apenin Teknoloji AŞ
5 Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ
6 BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
7 CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ
8 CLTS Teknoloji AŞ
9 Coinlist Teknoloji AŞ
10 Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ
11 Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ
12 Deca Finansal Teknolojiler AŞ
13 Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti
14 Floww Finansal Teknolojiler AŞ
15 Fuze Teknoloji AŞ
16 FX Bilişim ve Teknoloji AŞ
17 GCB Finansal Teknoloji AŞ
18 Icon T Teknoloji Ltd Şti
19 Kentkart Global Elektronik AŞ
20 Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ
21 Mamoru Turkey Teknoloji AŞ
22 Mavi Yelken Teknoloji AŞ
23 MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ
24 Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ
25 Primera Finansal Teknoloji AŞ
26 PrimeXBT Teknoloji AŞ
27 Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ
28 Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti
29 Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ
30 Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ
31 Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ
32 Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ