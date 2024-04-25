Telegram kullananlar dikkat: Toncoin dolandıcılarının hedefi olabilirsiniz

Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcıların kripto para birimi hızlandırıcıları ve arkadaşlık referanslarını içeren ölçeklenebilir bir plan eşliğinde dünya genelindeki Telegram kullanıcılarından Toncoin (TON) çalmaya çalıştığını tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; dünyanın dört bir yanındaki kurbanlar, kripto dolandırıcıları tarafından hedef alınıyor.

Saldırının arkasındaki kişiler, bu kez durumdan şüphelenmeyen Telegram kullanıcılarını cezbeden bir plan eşliğinde hareket ediyor.

Hedeflenen kişilere, kontak listelerindeki birinden "özel bir kazanç programına" katılmalarını tavsiye eden bir bağlantı gönderiliyor. Dolandırıcılar, seçtikleri kurbanlardan kripto para depolamak için tasarlandığı iddia edilen ve resmi olmayan bir Telegram botuna katılmalarını, bunu da yasal cüzdanlarına bağlamalarını isteyerek işe başlıyor.

Daha sonra, kurbana ayrı bir bot kullanarak sözde hızlandırıcılar satın alması söyleniyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları kazanmaya başlamak için bu işlemi tamamlamaları gerektiği konusunda ikna ediyor. Satın alma işleminden sonra ise kullanıcı kripto parasını geri dönülemez bir şekilde kaybediyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, hızlandırıcıların, dolandırıcılar tarafından kullanıcıların token kazanmalarını sağlayan araçlar olarak tanıtıldığını, bu yöntemin çevrimiçi oyunlardaki destekleyicilere benzediğini ve kullanıcının bir tane satın alarak ek avantajlar elde edeceğini düşündüğünü belirtti.

Yönlendirme programının, planın önemli bir bileşenini oluşturduğunu belirten Sustinova, "Ne kadar çok kişi buna katılırsa, dolandırıcıların kazancı o kadar yüksek oluyor. Failler, kurbanın para kazanmaya başlayabilmesi için en az beş kişinin yönlendirme bağlantısı üzerinden özel gruba katılması gerektiğini söylüyorlar. Hatta kurbanların davet ettikleri her bir kişiyi arayarak tüm detayları sözlü olarak açıklamalarını öneriyorlar. Mağdura davet ettiği her arkadaş için ödeme yapılacağını ve yönlendirmelerle satın alınan her hızlandırıcı için ayrıca komisyon ödeneceği telkin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Toncoin nedir?

Telegram Open Network (TON) blok zinciri, ilk olarak Durov kardeşler tarafından geliştirildi. Proje artık bağımsız bir topluluk tarafından destekleniyor. Toncoin'in en büyük avantajını Telegram oluşturuyor.

Bu mesajlaşma platformu aylık 900 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda, ayrıca dünyada en çok indirilen ve kullanılan 6'ıncı uygulama olarak sıralanıyor. Bu nedenle bu blok zinciri ile ilişkili dolandırıcılık girişimleri özellikle tehlikeli kabul ediliyor.

Kaspersky uzmanları, kullanıcılara arkadaşlarından veya yakın tanıdıklarından gelse bile kolay yoldan ve hızla zenginlik vaat eden tekliflere karşı dikkatli olmalarını, bilinmeyen veya şüpheli cüzdanlara kripto para aktarılmamasını tavsiye ediyor.