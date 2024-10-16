Türkiye, kriptoda yalnızca oyuncu değil, “Yapıcı” olma yolunda
Regülasyonlarla yeni bir sürece giren Türkiye’nin kripto varlık piyasasındaki potansiyelini ve güvenlik konusundaki önceliklerine dikkat çeken Paribu Hukuk Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Türkarslan, “Geleceği yazan değil, inşa edenler arasında olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kripto varlık piyasası, dünya genelindeki finansal sistemlerden ayrılan dinamikleriyle hızla büyüyen bir ekosistem haline geldi. Özellikle genç nüfusun inovasyona açık yapısı, kripto teknolojilerini hızla benimsemekte ve bu alandaki fırsatları değerlendirmekte öncülük ediyor.
Paribu Hukuk Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Türkarslan, Türkiye’nin bu sektördeki rolüne dikkat çekerek, yalnızca bir kullanıcı olmaktan öte, kripto dünyasını şekillendiren bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti. Türkarslan, hem teknolojik altyapının güçlenmesi hem de kullanıcı güvenliğinin sağlanması adına regülasyonların önemini vurgularken, Türkiye’nin gelecekte bu sektörde küresel bir lider olabileceğini ifade etti.
Kripto varlıklar sadece yatırım aracı olmanın ötesinde: Türkiye’deki kripto varlık piyasası, diğer finansal sistemlerden farklı olarak, sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde, insanların finansal bağımsızlık arayışına cevap veren bir ekosistem. Özellikle genç nüfus, bu teknolojinin arkasındaki fırsatları hızla kavrayarak inovasyonu kucaklıyor.
Türkiye’nin kripto varlık alanındaki potansiyeli, yalnızca yüksek işlem hacimlerinden değil, teknolojiyle uyum sağlama ve onu geliştirme becerisinden kaynaklanıyor. Biz artık dünya çapında sadece bir kullanıcı değil, bu teknolojiyi şekillendiren bir oyuncu olma aşamasındayız.
Karşılaştığımız zorluklar, aslında sektördeki büyümenin ve dönüşümün bir göstergesi. Kullanıcılarımızın bu yeni ekosisteme güvenle ve bilinçli bir şekilde katılımını sağlamak, bizim en büyük önceliğimiz. Biz sadece bu ekosistemin bir parçası olmakla kalmıyoruz; amacımız geleceğin finansal yapılarını şekillendiren bir aktör olmak. Türkiye’yi bu sektörde sadece bir kullanıcı değil, bir ‘yapıcı’ olarak konumlandırmak istiyoruz.
Kripto yasası sektör için dönüm noktası oldu: Meclis’ten geçen yeni kripto varlık yasası olarak da adlandırılan Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik, sektör için bir dönüm noktası niteliğinde. Kripto varlık ekosisteminin sağlam bir yasal zemine oturtulması, hem yatırımcılar hem de piyasa aktörleri için uzun vadeli güvenin tesisi açısından kritik.
Bu mevzuat, Türkiye’nin kripto dünyasında sadece bir katılımcı değil, lider bir oyuncu olma yolunu açıyor. Biz bu düzenlemeleri destekliyoruz. Çünkü Türkiye’nin kripto teknolojilerde güvenli bir liman olabilmesi için yasal altyapının güçlenmesi şart. Ancak asıl kritik adım, SPK’nın açıklaması beklenen ikincil düzenlemelerle atılacak.
Bu düzenlemeler sektörün gelecekteki yönünü belirleyecek ve ülkemizin bu teknolojideki konumunu pekiştirecek temel kuralları oluşturacak. Beklentimiz; Türkiye’nin çıkarlarını önceliklendiren, sadece kazanç sağlamayı değil, burada yatırım yapmayı ve vergi ödemeyi hedefleyen paydaşlarla birlikte hareket edilmesi yönünde. Sektörde kalıcı başarıyı yakalayabilmemiz için şeffaf, sorumlu ve ülke menfaatine odaklanan bir yapı oluşturmalıyız.
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önceliğimiz: Yeni regülasyonların, platformumuz üzerinde önemli ve pozitif etkileri olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin kripto varlık alanındaki regülasyonları netleştirmesi, sektördeki güven ortamını güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak.
Biz, sektörün öncü platformu olarak bu süreci yalnızca bir zorunluluk olarak değil, büyüme ve daha güçlü bir ekosistem oluşturma fırsatı olarak görüyoruz. İç kontrollerimiz, güvenlik sistemlerimiz ve kullanıcı memnuniyeti odağımız sayesinde, bu regülasyonlara uyum sağlamak adına sağlam bir altyapıya sahibiz. Regülasyonlara uyum sağlama konusunda attığımız adımlar, uzun vadeli bir stratejinin de parçası.
Öncelikle, iç kontrol sistemlerimizi sürekli olarak güncelliyor ve en yüksek güvenlik standartlarını uyguluyoruz. Aynı zamanda, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, yasal düzenlemelere hızla adapte olabilme yeteneğimizi artırıyoruz. Bu süreci desteklemek için hukuk, uyum ve teknoloji birimlerimiz arasında sürekli bir iş birliği sağlıyoruz. İnovasyon gücümüz, yalnızca kripto varlık hizmeti sunan bir platform olmaktan öte, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak sektöre yön veren çözümler üretmemize de olanak tanıyor.
Güvenlik sektörün bel kemiğidir
Güvenlik bizim için sadece bir öncelik değil, bu sektörün belkemiğidir. Kripto varlıkların korunması, hem teknolojik hem de operasyonel düzeyde çok katmanlı güvenlik önlemleri gerektirir. Biz de bu noktada en güncel güvenlik protokollerini uygulayarak, küresel standartlarla uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızın varlıklarını güvenli bir ortamda tutmak için çabalıyoruz.