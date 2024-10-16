Türkiye, kriptoda yalnızca oyuncu değil, “Yapıcı” olma yolunda

Türkiye’nin kripto varlık piyasası, dün­ya genelindeki finansal sistemlerden ayrılan dinamikleriyle hızla büyüyen bir ekosistem haline geldi. Özellikle genç nü­fusun inovasyona açık yapısı, kripto tekno­lojilerini hızla benimsemekte ve bu alandaki fırsatları değerlendirmekte öncülük ediyor.

Paribu Hukuk Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Türkarslan, Türkiye’nin bu sektördeki rolüne dikkat çekerek, yalnızca bir kullanıcı olmaktan öte, kripto dünyası­nı şekillendiren bir ülke olma yolunda iler­lediğini belirtti. Türkarslan, hem teknolojik altyapının güçlenmesi hem de kullanıcı gü­venliğinin sağlanması adına regülasyonların önemini vurgularken, Türkiye’nin gelecek­te bu sektörde küresel bir lider olabileceğini ifade etti.

Kripto varlıklar sadece yatırım ara­cı olmanın ötesinde: Türkiye’deki kripto varlık piyasası, diğer finansal sistemlerden farklı olarak, sadece bir yatırım aracı olma­nın ötesinde, insanların finansal bağımsız­lık arayışına cevap veren bir ekosistem. Özellikle genç nüfus, bu teknolojinin arka­sındaki fırsatları hızla kavrayarak inovas­yonu kucaklıyor.

Türkiye’nin kripto varlık alanındaki potansiyeli, yalnızca yüksek iş­lem hacimlerinden değil, teknolojiyle uyum sağlama ve onu geliştirme becerisinden kay­naklanıyor. Biz artık dünya çapında sadece bir kullanıcı değil, bu teknolojiyi şekillendi­ren bir oyuncu olma aşamasındayız.

Karşı­laştığımız zorluklar, aslında sektördeki bü­yümenin ve dönüşümün bir göstergesi. Kul­lanıcılarımızın bu yeni ekosisteme güvenle ve bilinçli bir şekilde katılımını sağlamak, bizim en büyük önceliğimiz. Biz sadece bu ekosistemin bir parçası olmakla kalmıyo­ruz; amacımız geleceğin finansal yapılarını şekillendiren bir aktör olmak. Türkiye’yi bu sektörde sadece bir kullanıcı değil, bir ‘yapı­cı’ olarak konumlandırmak istiyoruz.

Kripto yasası sektör için dönüm nok­tası oldu: Meclis’ten geçen yeni kripto var­lık yasası olarak da adlandırılan Sermaye Pi­yasası Kanunu’nda yapılan değişiklik, sektör için bir dönüm noktası niteliğinde. Kripto varlık ekosisteminin sağlam bir yasal zemi­ne oturtulması, hem yatırımcılar hem de pi­yasa aktörleri için uzun vadeli güvenin tesi­si açısından kritik.

Bu mevzuat, Türkiye’nin kripto dünyasında sadece bir katılımcı değil, lider bir oyuncu olma yolunu açıyor. Biz bu düzenlemeleri destekliyoruz. Çünkü Tür­kiye’nin kripto teknolojilerde güvenli bir li­man olabilmesi için yasal altyapının güçlen­mesi şart. Ancak asıl kritik adım, SPK’nın açıklaması beklenen ikincil düzenlemeler­le atılacak.

Bu düzenlemeler sektörün gele­cekteki yönünü belirleyecek ve ülkemizin bu teknolojideki konumunu pekiştirecek temel kuralları oluşturacak. Beklentimiz; Türki­ye’nin çıkarlarını önceliklendiren, sadece kazanç sağlamayı değil, burada yatırım yap­mayı ve vergi ödemeyi hedefleyen paydaş­larla birlikte hareket edilmesi yönünde. Sek­törde kalıcı başarıyı yakalayabilmemiz için şeffaf, sorumlu ve ülke menfaatine odakla­nan bir yapı oluşturmalıyız.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önce­liğimiz: Yeni regülasyonların, platformu­muz üzerinde önemli ve pozitif etkileri ola­cağına inanıyoruz. Türkiye’nin kripto var­lık alanındaki regülasyonları netleştirmesi, sektördeki güven ortamını güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak.

Biz, sektörün öncü platformu olarak bu süreci yalnızca bir zo­runluluk olarak değil, büyüme ve daha güçlü bir ekosistem oluşturma fırsatı olarak görü­yoruz. İç kontrollerimiz, güvenlik sistem­lerimiz ve kullanıcı memnuniyeti odağımız sayesinde, bu regülasyonlara uyum sağla­mak adına sağlam bir altyapıya sahibiz. Re­gülasyonlara uyum sağlama konusunda attı­ğımız adımlar, uzun vadeli bir stratejinin de parçası.

Öncelikle, iç kontrol sistemlerimizi sürekli olarak güncelliyor ve en yüksek gü­venlik standartlarını uyguluyoruz. Aynı za­manda, sektördeki gelişmeleri yakından ta­kip ederek, yasal düzenlemelere hızla adapte olabilme yeteneğimizi artırıyoruz. Bu süreci desteklemek için hukuk, uyum ve teknolo­ji birimlerimiz arasında sürekli bir iş birli­ği sağlıyoruz. İnovasyon gücümüz, yalnızca kripto varlık hizmeti sunan bir platform ol­maktan öte, aynı zamanda bir teknoloji şir­keti olarak sektöre yön veren çözümler üret­memize de olanak tanıyor.

Güvenlik sektörün bel kemiğidir

Güvenlik bizim için sadece bir öncelik değil, bu sektörün belkemiğidir. Kripto varlıkların korunması, hem teknolojik hem de operasyonel düzeyde çok katmanlı güvenlik önlemleri gerektirir. Biz de bu noktada en güncel güvenlik protokollerini uygulayarak, küresel standartlarla uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızın varlıklarını güvenli bir ortamda tutmak için çabalıyoruz.