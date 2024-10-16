Türkiye, küresel kripto borsalarının büyüme merkezi olacak

Son yıllarda kripto para pi­yasasında yaşanan hızlı gelişmeler, Türkiye’yi kü­resel kripto borsalarının gözde merkezlerinden biri haline getir­di. OKX TR, bu dinamik ortamda kullanıcı güvenliğini artırmak ve yenilikçi çözümler sunmak ama­cıyla önemli adımlar atmaktadır. OKX TR Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Çamır, Türkiye’nin kripto para ekosistemindeki yük­selişini ve yeni yasaların sektö­re sağladığı katkıları değerlen­dirmekte.

Ayrıca, yerel oyuncu­ların artışı ve bu durumun kripto paraların benimsenmesine olan etkileri üzerinde durarak, Türki­ye’nin sermaye piyasalarında atı­lan adımların, global ölçekte nasıl bir merkez haline geleceğini anla­tıyor. Kripto varlıkların geleceği hakkında merak edilenleri ve sek­törün karşılaştığı fırsat ve zorluk­ları da derinlemesine ele alıyor.

Küresel borsalar Türkiye'yi odağına aldı: Türkiye özellik­le son iki yılda küresel kripto pa­ra borsalarının büyüme merke­zi olarak konumlandırdığı, Orta­doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına genişleme stratejileri­nin ortasına yerleştirdiği bir ül­keye dönüştü. Paralel olarak ye­rel oyuncu sayısının da artması, genel anlamda kripto paraların benimsenmesine katkıda bulu­nuyor. Bunu son dönemde Tür­kiye’yi de konu eden kripto para rapor ve araştırmalarına bakarak anlamak da mümkün.

Yalnızca 2024’te, Türkiye’yi de konu eden 11 farklı araştırma raporu ince­ledim. Öte yandan Arkham, The Open Network, Sui gibi; borsa ol­mayan ancak blokzinciri tekno­lojisinin farklı dikeylerinde faali­yet gösteren kripto şirketlerinin de Türkiye’de aktif olarak var ol­duğunu, ekosistem geliştirdiği­ni, topluluk etkileşimi kurduğu­nu gözlemliyoruz. Özellikle krip­to para yasası olarak tabir edilen Sermaye Piyasası Kanunu dü­zenlemesinin de yürürlüğe gir­mesiyle Türkiye’nin bu konuda dünya çapında merkezlerden bi­rine dönüşeceği bir kez daha doğ­rulanmış oldu.

Dünyanın en say­gın kripto para borsaları arasında yer alan OKX de Türkiye pazarı­na tam da bu potansiyel sebebiyle geldi. Şubat 2024’te gerçekleştir­diğimiz lansmanda OKX Başka­nı Hong Fang’ın da vurguladığı üzere, OKX; OKX TR markasıyla Türkiye’de kalıcı olma hedefiy­le, kayda değer yatırımlarla ya­pılandı. Kripto odaklı veri sağla­yıcısı Chainalysis’in klasikleşen raporunun 2024 yılı versiyonuna göre Türkiye, küresel kripto be­nimsemesi açısından 11. sırada konumlanıyor. Türkiye’nin çok kısa vadede ilk 10’a, ardından da daha yukarılara tırmanacağın­dan şüphe duymuyoruz.

Türkiye, bölge ülkelere ör­nek oluyor: Sektörümüze iliş­kin yasanın 2 Temmuz’da Resmî Gazetede yayımlanarak yürür­lüğe girmesinden bu yana ikincil düzenlemeler de belirginleşme­ye başladı. Zira, yasada ikincil dü­zenlemeler için öngörülen 6 ay­lık bir takvim vardı, bu kapsam­da, beklendiği şekilde gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Ku­rulu, son olarak 19 Eylül tarihli bülteninde kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni ilke ka­rarları ve esaslar açıkladı.

Her şeyden önce, Türkiye’nin çevik bir biçimde regülasyon çer­çevesini yürürlüğe alarak bölge ülkelerine örnek olacak bir adım attığına inanıyoruz. Şunu kabul etmeliyiz: Kripto varlıklar, ar­tık ana akım finans ürünü hâli­ne geldi. Altın, fon, hisse senedi nasıl bir finansal varlıksa, Bitco­in ve Ethereum gibi kripto var­lıklar da alternatif olmaktan çıktı ve herkesçe bilinen varlık sınıf­larına dönüştü.

Bu ortamda ya­sal düzenlemeleri, hem yatırım­cıları korumak hem inovasyonu teşvik etmek açısından şart görü­yoruz. Nitekim yasanın etkileri­ni Türkiye›ye yönelik girişimle­rini açıklayan, SPK’nın Faaliyet­te Bulunanlar Listesi’ne katılım sağlamak için başvuruda bulu­nan sektör oyuncusu sayısına ba­karak görebiliyoruz.

Kripto yasasının rekabeti can­landıracağını, kullanıcı dene­yimini iyileştireceğini ve adap­tasyonu hızlandıracağını dü­şünüyoruz. Türkiye, bireysel yatırımcılığın son birkaç yılda yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle daha geniş kesim­lere yayılması bakımından küre­sel trendleri takip ediyor. Burada denetleyici ve düzenleyici otori­teler, kamuoyu güvenini tesis et­mek açısından kritik önem taşı­yor.

Daha çok güven, daha iyi kul­lanıcı deneyimleri, daha yüksek kullanıcı güvenliği demek. Yük­sek kullanıcı güvenliği, kullanıla­bilirliği daha yüksek platformlar anlamına geliyor. Daha çok kulla­nımın doğal bir sonucu da, şüphe­siz, inovasyonla beslenen bir is­tikrar olacak.

Tüm yasal gerekliliklere ha­zırlıklıyız: OKX TR zaten Türki­ye’deki kullanıcılara özel olarak yerelleştirilmiş mobil uygulama­larını, regülasyonun ayak sesle­rini duyarak yayına aldı.

Başka bir deyişle OKX TR, tüm yasal ge­rekliliklere hazırlıklı bir biçim­de, uyum ve hukuk ekiplerini or­ganizasyon yapısında önceliklen­direrek, bu konudaki temaslarını kurarak Türkiye pazarında yerel uygulamalarıyla faaliyet göster­meye başladı. Bu kapsamda, ya­sanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu konudaki memnuni­yetimizi dile getirdik.

Ayrıca SPK tarafından yayımlanan ilk Faali­yette Bulunanlar Listesi’nde yeri­mizi aldık. OKX, faaliyette bulun­duğu her pazarda yasaları takip ediyor ve uyumluluk için gere­ken tüm aksiyonları alıyor. Aynı yaklaşımı Türkiye pazarında da uyguluyor, OKX TR olarak ikin­cil düzenlemeleri takip ederek li­sanslı kripto varlık hizmet sağla­yıcı olmak için gereken adımları atıyoruz.

Türkiye’nin en güvenilir borsası olmak için çalışıyoruz

Güvenlik, OKX TR kültürünün üzerine kurulduğu ilkelerden biri. OKX TR olarak Türkiye’nin en güvenilir borsası olmak için çalışıyoruz. Öncelikle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun son ilke kararlarında da vurguladığı üzere, kullanıcılarımızın TL varlıklarını bankalarda kullanıcılarımıza ait, OKX varlıklarından ayrı olarak, regülasyonların gerektirdiği gibi saklıyoruz.

Platform güvenliğimiz için de farklı teknikler kullanıyoruz. OKX TR’de tutulan kripto varlıkların %95’i internetle bağlantısı olmayan, soğuk cüzdanlarda saklanıyor. %5’i ise, yarı çevrim dışı çoklu imza mekanizmalarıyla korunan, birden fazla risk yönetim sistemiyle her işlemi doğrulayan sıcak cüzdanlarda muhafaza ediliyor.

Güvenlik yaklaşımımız; güvenli özel anahtar depolama, yarı çevrim dışı imzalar, dağıtık yetkilendirme ve acil durum planları üzerinde şekilleniyor. Soğuk cüzdanlarımız endüstri çapında geniş ölçekte kabul gören şifreleme standartları olan SHA-256 ve ECDSA şifreleme yöntemleriyle şifreleniyor.

Platform, varlık, veri ve erişim bağlamlarında, dört farklı cepheyi de kapsayan, titizlikle tasarlanmış bir güvenlik altyapısına sahibiz. Her ay düzenli olarak yayımladığımız ve kripto sektöründe güveni tesis etmede öncü olduğumuz Rezerv Kanıtı raporlarımızla kullanıcı varlıklarımızın 1:1 oranında tutulduğunu aylık bazda kanıtlıyoruz. Ayrıca blokchain tabanlı bu raporlar vesilesiyle, kullanıcılarımıza da doğrulama yapma şansı veriyoruz.

Öte yandan OKX Risk Kalkanı adını verdiğimiz fonumuzla, müşteri varlıklarını garanti altına almak için kazançlarımızın bir bölümünü varlık riski rezervimizde biriktiriyoruz. OKX, bilimsel metodolojilerle en güvenli kripto para borsalarını sıralayan Cer.live tarafından en güvenli borsalardan biri olarak sıralanıyor.