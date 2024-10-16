Türkiye, küresel kripto borsalarının büyüme merkezi olacak
Türkiye’nin kripto para piyasasındaki gelişmeleri ve yeni düzenlemelerin sağladığı fırsatları değerlendiren OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, kullanıcı güvenliği için alınan önlemleri, artan yerel oyuncuları ve ülkemizin küresel borsa stratejilerini ve Türkiye’nin kripto para ekosistemindeki potansiyelini anlattı.
Son yıllarda kripto para piyasasında yaşanan hızlı gelişmeler, Türkiye’yi küresel kripto borsalarının gözde merkezlerinden biri haline getirdi. OKX TR, bu dinamik ortamda kullanıcı güvenliğini artırmak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla önemli adımlar atmaktadır. OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye’nin kripto para ekosistemindeki yükselişini ve yeni yasaların sektöre sağladığı katkıları değerlendirmekte.
Ayrıca, yerel oyuncuların artışı ve bu durumun kripto paraların benimsenmesine olan etkileri üzerinde durarak, Türkiye’nin sermaye piyasalarında atılan adımların, global ölçekte nasıl bir merkez haline geleceğini anlatıyor. Kripto varlıkların geleceği hakkında merak edilenleri ve sektörün karşılaştığı fırsat ve zorlukları da derinlemesine ele alıyor.
Küresel borsalar Türkiye'yi odağına aldı: Türkiye özellikle son iki yılda küresel kripto para borsalarının büyüme merkezi olarak konumlandırdığı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına genişleme stratejilerinin ortasına yerleştirdiği bir ülkeye dönüştü. Paralel olarak yerel oyuncu sayısının da artması, genel anlamda kripto paraların benimsenmesine katkıda bulunuyor. Bunu son dönemde Türkiye’yi de konu eden kripto para rapor ve araştırmalarına bakarak anlamak da mümkün.
Yalnızca 2024’te, Türkiye’yi de konu eden 11 farklı araştırma raporu inceledim. Öte yandan Arkham, The Open Network, Sui gibi; borsa olmayan ancak blokzinciri teknolojisinin farklı dikeylerinde faaliyet gösteren kripto şirketlerinin de Türkiye’de aktif olarak var olduğunu, ekosistem geliştirdiğini, topluluk etkileşimi kurduğunu gözlemliyoruz. Özellikle kripto para yasası olarak tabir edilen Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesinin de yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin bu konuda dünya çapında merkezlerden birine dönüşeceği bir kez daha doğrulanmış oldu.
Dünyanın en saygın kripto para borsaları arasında yer alan OKX de Türkiye pazarına tam da bu potansiyel sebebiyle geldi. Şubat 2024’te gerçekleştirdiğimiz lansmanda OKX Başkanı Hong Fang’ın da vurguladığı üzere, OKX; OKX TR markasıyla Türkiye’de kalıcı olma hedefiyle, kayda değer yatırımlarla yapılandı. Kripto odaklı veri sağlayıcısı Chainalysis’in klasikleşen raporunun 2024 yılı versiyonuna göre Türkiye, küresel kripto benimsemesi açısından 11. sırada konumlanıyor. Türkiye’nin çok kısa vadede ilk 10’a, ardından da daha yukarılara tırmanacağından şüphe duymuyoruz.
Türkiye, bölge ülkelere örnek oluyor: Sektörümüze ilişkin yasanın 2 Temmuz’da Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden bu yana ikincil düzenlemeler de belirginleşmeye başladı. Zira, yasada ikincil düzenlemeler için öngörülen 6 aylık bir takvim vardı, bu kapsamda, beklendiği şekilde gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, son olarak 19 Eylül tarihli bülteninde kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni ilke kararları ve esaslar açıkladı.
Her şeyden önce, Türkiye’nin çevik bir biçimde regülasyon çerçevesini yürürlüğe alarak bölge ülkelerine örnek olacak bir adım attığına inanıyoruz. Şunu kabul etmeliyiz: Kripto varlıklar, artık ana akım finans ürünü hâline geldi. Altın, fon, hisse senedi nasıl bir finansal varlıksa, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklar da alternatif olmaktan çıktı ve herkesçe bilinen varlık sınıflarına dönüştü.
Bu ortamda yasal düzenlemeleri, hem yatırımcıları korumak hem inovasyonu teşvik etmek açısından şart görüyoruz. Nitekim yasanın etkilerini Türkiye›ye yönelik girişimlerini açıklayan, SPK’nın Faaliyette Bulunanlar Listesi’ne katılım sağlamak için başvuruda bulunan sektör oyuncusu sayısına bakarak görebiliyoruz.
Kripto yasasının rekabeti canlandıracağını, kullanıcı deneyimini iyileştireceğini ve adaptasyonu hızlandıracağını düşünüyoruz. Türkiye, bireysel yatırımcılığın son birkaç yılda yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle daha geniş kesimlere yayılması bakımından küresel trendleri takip ediyor. Burada denetleyici ve düzenleyici otoriteler, kamuoyu güvenini tesis etmek açısından kritik önem taşıyor.
Daha çok güven, daha iyi kullanıcı deneyimleri, daha yüksek kullanıcı güvenliği demek. Yüksek kullanıcı güvenliği, kullanılabilirliği daha yüksek platformlar anlamına geliyor. Daha çok kullanımın doğal bir sonucu da, şüphesiz, inovasyonla beslenen bir istikrar olacak.
Tüm yasal gerekliliklere hazırlıklıyız: OKX TR zaten Türkiye’deki kullanıcılara özel olarak yerelleştirilmiş mobil uygulamalarını, regülasyonun ayak seslerini duyarak yayına aldı.
Başka bir deyişle OKX TR, tüm yasal gerekliliklere hazırlıklı bir biçimde, uyum ve hukuk ekiplerini organizasyon yapısında önceliklendirerek, bu konudaki temaslarını kurarak Türkiye pazarında yerel uygulamalarıyla faaliyet göstermeye başladı. Bu kapsamda, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu konudaki memnuniyetimizi dile getirdik.
Ayrıca SPK tarafından yayımlanan ilk Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yerimizi aldık. OKX, faaliyette bulunduğu her pazarda yasaları takip ediyor ve uyumluluk için gereken tüm aksiyonları alıyor. Aynı yaklaşımı Türkiye pazarında da uyguluyor, OKX TR olarak ikincil düzenlemeleri takip ederek lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcı olmak için gereken adımları atıyoruz.
Türkiye’nin en güvenilir borsası olmak için çalışıyoruz
Güvenlik, OKX TR kültürünün üzerine kurulduğu ilkelerden biri. OKX TR olarak Türkiye’nin en güvenilir borsası olmak için çalışıyoruz. Öncelikle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun son ilke kararlarında da vurguladığı üzere, kullanıcılarımızın TL varlıklarını bankalarda kullanıcılarımıza ait, OKX varlıklarından ayrı olarak, regülasyonların gerektirdiği gibi saklıyoruz.
Platform güvenliğimiz için de farklı teknikler kullanıyoruz. OKX TR’de tutulan kripto varlıkların %95’i internetle bağlantısı olmayan, soğuk cüzdanlarda saklanıyor. %5’i ise, yarı çevrim dışı çoklu imza mekanizmalarıyla korunan, birden fazla risk yönetim sistemiyle her işlemi doğrulayan sıcak cüzdanlarda muhafaza ediliyor.
Güvenlik yaklaşımımız; güvenli özel anahtar depolama, yarı çevrim dışı imzalar, dağıtık yetkilendirme ve acil durum planları üzerinde şekilleniyor. Soğuk cüzdanlarımız endüstri çapında geniş ölçekte kabul gören şifreleme standartları olan SHA-256 ve ECDSA şifreleme yöntemleriyle şifreleniyor.
Platform, varlık, veri ve erişim bağlamlarında, dört farklı cepheyi de kapsayan, titizlikle tasarlanmış bir güvenlik altyapısına sahibiz. Her ay düzenli olarak yayımladığımız ve kripto sektöründe güveni tesis etmede öncü olduğumuz Rezerv Kanıtı raporlarımızla kullanıcı varlıklarımızın 1:1 oranında tutulduğunu aylık bazda kanıtlıyoruz. Ayrıca blokchain tabanlı bu raporlar vesilesiyle, kullanıcılarımıza da doğrulama yapma şansı veriyoruz.
Öte yandan OKX Risk Kalkanı adını verdiğimiz fonumuzla, müşteri varlıklarını garanti altına almak için kazançlarımızın bir bölümünü varlık riski rezervimizde biriktiriyoruz. OKX, bilimsel metodolojilerle en güvenli kripto para borsalarını sıralayan Cer.live tarafından en güvenli borsalardan biri olarak sıralanıyor.