Türkiye küresel kripto şirketlerinin radarında

Birol BOZKURT

Tüm dünyada milyonlarca yatırımcıya ulaşan kripto para pazarına Türk yatırımcıların ilgisi, küresel oyuncuları da Türkiye’ye çekiyor. Türkiye’de 10 milyona yakın kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu durum kripto para borsalarının da iştahını kabartıyor. Onlardan birisi de dünyada milyonlarca kullanıcıya hizmet veren İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı iFinex Inc’in sahibi olduğu ve işlettiği bir kripto para borsası olan Bitfinex.

Aralık 2012’de dünya çapındaki kullanıcılara dijital varlık alım satım hizmetleri sunan eşler arası bir Bitcoin borsası olarak kurulan Bitfinex, başlangıçta Bitcoin için bir P2P marjin borç verme platformu olarak başladı ve daha sonra daha fazla kripto para birimi için destek ekledi. Kripto paraların sadece kolay para kazanma yolu olmadığını söyleyen Bitfinex Operasyon Direktörü Mike Schmidt, “Aslında kriptonun tam olarak ne olduğunu gösterme misyonumuz var. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Yatırım yapmak için arayış içindeyiz”

Yatırım yapma konusunda arayış içinde olduklarını ifade eden Mike Schmidt, “Ne zaman geleceğini bilmesek de yeni regülasyonların geleceğini biliyoruz. Bir seneyi aşkın süredir de yeni regülasyonlara uyum konusunda sorun yaşamamak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Yeni regülasyonlara karşı şimdiden hazır olduğumuzu düşünüyoruz.

Bunu sağlamak için de epey gayret gösterdik. Farklı ülkelerde özellikle topluma bitcoin ve kripto paralarla ilgili eğitim vermeye ve bu tarz aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz. Her yerde olduğu gibi burada da üniversite eğitimine de oldukça önem veriyoruz. Çünkü amacımız öncelikle insanları eğiterek bir fayda yaratmak” dedi.

“Türkiye’yi büyük ve küresel bir pazar olarak görüyoruz”

Türkiye’yi büyük ve küresel bir pazar olarak gördüklerini söyleyen Mike Schmidt, “Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Bitfinex’in kullanıcıları eğitmek üzerine bir etiği, bakış açısı var.

Burada kısa vadeli bir oyuncu değiliz, uzun vadeli bir planımız var. 2012’den beri faaliyet gösteriyoruz ve bütün zorluklardan, kripto kışlarından sıyrılıp geçtik. Bunu da iş yapış şeklimizdeki konservatif bakış açımıza borçluyuz. Bizim amacımız sadece bankada hesap açamayan kişilerin finans sistemine kazandırılması değil, aynı zamanda insanları eğitmek. Eğitim konusunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’e yönelik beklentilerini de anlatan Mike Schmidt, şunları söyledi; “18-20 aydır olan bu olaylar karşısında Bitcoin ne kadar dirençli olduğunu gösterdi.

Bu olaylar esasında geleneksel finansta ve emlak piyasalarında da geçmişte yaşanmış olaylar. Bu olaylar genelde geleneksel tarafta veya bankacılıkta yaşandığı zaman sorun olmuyor ama kriptoda yaşanınca hemen gündem oluyor. Bunun sebebi kripto paraların henüz tam anlaşılmaması. Bugün tam olarak ne olduğu ve değeri anlaşılamıyor. Dolayısıyla konu anlaşılmadığı için hemen panik havası oluşuyor. Kredi kartları ilk çıktığı zaman da böyleydi.

Bankalar bile kredi kartı çıkarmaya korkuyordu. Sadece zenginler kredi kartı kullanabiliyordu. Diğerleri de korkudan kullanmak istemiyordu. Yani özetle kredi kartı piyasası da aynen böyle başladı. Bitcoin’in içinde bulunduğu durumu da böyle görüyorum. Şimdi baktığınız zaman neredeyse herkes kredi kartı sahibi. Tam adaptasyon sağlandığında Bitcoin de böyle olacak.”

“Bu yıl Bitcoin’de 50 bin dolarları görebiliriz”

Bitcoin’in fiyatını sorduğumuzda temkinli cevap veren Mike Schmidt, “Sonuçta dünyada 8 milyar insan var ve sadece 21 milyon Bitcoin var. Dolayısıyla bu beklentileri gerçekçi buluyorum. Bu yılın sonunda da tarihi zirvelerin görüleceğini düşünüyorum ama tam bir rakam vermek zor. Muhtemelen 30 bin dolar seviyelerinde kar satışları olacaktır fakat sonrasında 50 bin dolarları görmek kolay. Özetle bu yıl tarihi zirveleri görebiliriz” diye konuştu.