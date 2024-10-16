Türkiye’de kripto varlıkların regülasyonu yeni dönemin başlangıcı
Türkiye, kripto varlık piyasasını daha güvenli ve şeffaf hale getirmek amacıyla geçen temmuz ayında yeni bir regülasyona imza attı. Şirketler, lisanslama ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak için hazırlıklarını hızlandırırken, düzenlemeler yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.
Kripto varlıklar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen ve giderek daha fazla yatırımcıyı kendine çeken bir alan haline geldi. Yatırımcı ilgisinin yanı sıra kripto piyasasının sunduğu yenilikçi çözümler, finansal sistemin dinamiklerini de dönüştürmeye başladı.
Ancak bu büyüme, düzenleyici çerçevede boşluklar yaratırken, devlet kurumlarının da bu alana yönelik adımlar atmasını kaçınılmaz kıldı. Türkiye, kripto varlıklara dair regülasyon çalışmalarını hızlandırarak bu sürece temmuz ayında yürürlüğe giren önemli bir yasal çerçeve ile yanıt verdi.
Türkiye’de kripto varlıkların regülasyon süreci, özellikle son birkaç yıl içinde hız kazandı. Bu alandaki en önemli adım ise 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile atıldı. Bu kanun, kripto varlıkların sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmasını, dolayısıyla denetlenmelerini ve yatırımcıların korunmasını sağlayacak önemli bir yasal altyapı oluşturdu.
Temmuz ayında yayımlanarak yürürlüğe giren kripto yasası ile kripto para borsaları ve kripto varlık platformlarının Türkiye’de faaliyetini sürdürebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisans (faaliyet izni) alması zorunlu tutuldu. Ayrıca yeni düzenlemenin ardından Türkiye’de faaliyetini sonlandırmak isteyen borsaların da tasfiye beyanında bulunması gerekiyor.
81 şirket faaliyet başvurusu yaptı
Kanun değişikliği ile birlikte Türkiye, kripto varlıkların kontrolsüz ve denetimsiz işlemlerden arındırılmasını, piyasanın güvenilir ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlıyor. Bu doğrultuda atılan adımlar, yatırımcıların korunmasının yanı sıra, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerin önlenmesini hedefliyor.
2024’ün son çeyreğine yaklaşırken, Türkiye’deki kripto varlık borsaları ve hizmet sağlayıcıları da bu düzenlemelere uyum sağlamak için hızla harekete geçti. Kripto platformlarının lisans başvurularında ve sermaye gereksinimlerini karşılamada karşılaştığı zorluklar gündeme gelirken, bazı küçük platformlar bu süreci tamamlayamadan kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Büyük platformlar ise düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere adapte olma sürecinde ciddi yatırımlar yaparak lisans süreçlerini başlattı. Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulunan toplam 81 kripto para platformu bulunuyor.
Düzenleme sonrası süreç ve sektöre etkileri
Yeni kanunun yürürlüğe girmesi, Türkiye’deki kripto varlık piyasasında hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal oyuncular için yeni bir dönem başlattı. Düzenleme sonrası süreçte, SPK tarafından yayınlanan rehberlerle piyasa oyuncularına yol gösterildi. SPK, kripto varlıklarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerine sınırlamalar getirerek, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Düzenlemelerin ardından, sektörde özellikle güvenlik ve şeffaflık konularında ciddi gelişmeler yaşandı.