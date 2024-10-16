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Türkiye’de kripto varlıkların regülasyonu yeni dönemin başlangıcı

 Türkiye, kripto varlık piyasasını daha güvenli ve şeffaf hale getirmek amacıyla geçen temmuz ayında yeni bir regülasyona imza attı. Şirketler, lisanslama ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak için hazırlıklarını hızlandırırken, düzenlemeler yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.

Dünya Gazetesi
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Kripto varlıklar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen ve giderek daha fazla yatırımcıyı kendine çe­ken bir alan haline geldi. Yatırımcı ilgisinin yanı sıra kripto piyasası­nın sunduğu yenilikçi çözümler, finansal sistemin dinamikleri­ni de dönüştürmeye başladı.

An­cak bu büyüme, düzenleyici çerçe­vede boşluklar yaratırken, devlet kurumlarının da bu alana yönelik adımlar atmasını kaçınılmaz kıl­dı. Türkiye, kripto varlıklara dair regülasyon çalışmalarını hızlan­dırarak bu sürece temmuz ayında yürürlüğe giren önemli bir yasal çerçeve ile yanıt verdi.

Türkiye’de kripto varlıkların regülasyon sü­reci, özellikle son birkaç yıl içinde hız kazandı. Bu alandaki en önemli adım ise 2 Temmuz 2024 tarihin­de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piya­sası Kanununda Değişiklik Yapıl­masına Dair Kanun” ile atıldı. Bu kanun, kripto varlıkların sermaye piyasası araçları olarak tanımlan­masını, dolayısıyla denetlenmele­rini ve yatırımcıların korunması­nı sağlayacak önemli bir yasal alt­yapı oluşturdu.

Temmuz ayında yayımlanarak yürürlüğe giren kripto yasası ile kripto para borsaları ve kripto var­lık platformlarının Türkiye’de fa­aliyetini sürdürebilmesi için Ser­maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisans (faaliyet izni) alması zo­runlu tutuldu. Ayrıca yeni düzen­lemenin ardından Türkiye’de fa­aliyetini sonlandırmak isteyen borsaların da tasfiye beyanında bulunması gerekiyor.

81 şirket faaliyet başvurusu yaptı

Kanun değişikliği ile birlikte Türkiye, kripto varlıkların kont­rolsüz ve denetimsiz işlemlerden arındırılmasını, piyasanın güve­nilir ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlıyor. Bu doğ­rultuda atılan adımlar, yatırımcı­ların korunmasının yanı sıra, kara para aklama ve terörizmin finans­manı gibi yasadışı faaliyetlerin önlenmesini hedefliyor.

2024’ün son çeyreğine yaklaşırken, Tür­kiye’deki kripto varlık borsaları ve hizmet sağlayıcıları da bu dü­zenlemelere uyum sağlamak için hızla harekete geçti. Kripto plat­formlarının lisans başvuruların­da ve sermaye gereksinimlerini karşılamada karşılaştığı zorluk­lar gündeme gelirken, bazı küçük platformlar bu süreci tamamla­yamadan kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Büyük platformlar ise düzenlemelerin getirdiği yü­kümlülüklere adapte olma süre­cinde ciddi yatırımlar yaparak li­sans süreçlerini başlattı. Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulu­nan toplam 81 kripto para platfor­mu bulunuyor.

Düzenleme sonrası süreç ve sektöre etkileri

Yeni kanunun yürürlüğe girme­si, Türkiye’deki kripto varlık piya­sasında hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal oyuncular için yeni bir dönem başlattı. Düzenle­me sonrası süreçte, SPK tarafın­dan yayınlanan rehberlerle piyasa oyuncularına yol gösterildi. SPK, kripto varlıklarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerine sınırlama­lar getirerek, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinin önüne geçme­ye çalışıyor. Düzenlemelerin ar­dından, sektörde özellikle güven­lik ve şeffaflık konularında ciddi gelişmeler yaşandı.