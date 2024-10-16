Türkiye’de kripto varlıkların regülasyonu yeni dönemin başlangıcı

Kripto varlıklar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen ve giderek daha fazla yatırımcıyı kendine çe­ken bir alan haline geldi. Yatırımcı ilgisinin yanı sıra kripto piyasası­nın sunduğu yenilikçi çözümler, finansal sistemin dinamikleri­ni de dönüştürmeye başladı.

An­cak bu büyüme, düzenleyici çerçe­vede boşluklar yaratırken, devlet kurumlarının da bu alana yönelik adımlar atmasını kaçınılmaz kıl­dı. Türkiye, kripto varlıklara dair regülasyon çalışmalarını hızlan­dırarak bu sürece temmuz ayında yürürlüğe giren önemli bir yasal çerçeve ile yanıt verdi.

Türkiye’de kripto varlıkların regülasyon sü­reci, özellikle son birkaç yıl içinde hız kazandı. Bu alandaki en önemli adım ise 2 Temmuz 2024 tarihin­de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piya­sası Kanununda Değişiklik Yapıl­masına Dair Kanun” ile atıldı. Bu kanun, kripto varlıkların sermaye piyasası araçları olarak tanımlan­masını, dolayısıyla denetlenmele­rini ve yatırımcıların korunması­nı sağlayacak önemli bir yasal alt­yapı oluşturdu.

Temmuz ayında yayımlanarak yürürlüğe giren kripto yasası ile kripto para borsaları ve kripto var­lık platformlarının Türkiye’de fa­aliyetini sürdürebilmesi için Ser­maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisans (faaliyet izni) alması zo­runlu tutuldu. Ayrıca yeni düzen­lemenin ardından Türkiye’de fa­aliyetini sonlandırmak isteyen borsaların da tasfiye beyanında bulunması gerekiyor.

81 şirket faaliyet başvurusu yaptı

Kanun değişikliği ile birlikte Türkiye, kripto varlıkların kont­rolsüz ve denetimsiz işlemlerden arındırılmasını, piyasanın güve­nilir ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlıyor. Bu doğ­rultuda atılan adımlar, yatırımcı­ların korunmasının yanı sıra, kara para aklama ve terörizmin finans­manı gibi yasadışı faaliyetlerin önlenmesini hedefliyor.

2024’ün son çeyreğine yaklaşırken, Tür­kiye’deki kripto varlık borsaları ve hizmet sağlayıcıları da bu dü­zenlemelere uyum sağlamak için hızla harekete geçti. Kripto plat­formlarının lisans başvuruların­da ve sermaye gereksinimlerini karşılamada karşılaştığı zorluk­lar gündeme gelirken, bazı küçük platformlar bu süreci tamamla­yamadan kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Büyük platformlar ise düzenlemelerin getirdiği yü­kümlülüklere adapte olma süre­cinde ciddi yatırımlar yaparak li­sans süreçlerini başlattı. Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulu­nan toplam 81 kripto para platfor­mu bulunuyor.

Düzenleme sonrası süreç ve sektöre etkileri

Yeni kanunun yürürlüğe girme­si, Türkiye’deki kripto varlık piya­sasında hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal oyuncular için yeni bir dönem başlattı. Düzenle­me sonrası süreçte, SPK tarafın­dan yayınlanan rehberlerle piyasa oyuncularına yol gösterildi. SPK, kripto varlıklarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerine sınırlama­lar getirerek, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinin önüne geçme­ye çalışıyor. Düzenlemelerin ar­dından, sektörde özellikle güven­lik ve şeffaflık konularında ciddi gelişmeler yaşandı.