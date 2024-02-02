Yeni kripto para platformu, tüm “meme coin”leri tek çatıda toplayacak

Dalgalı fiyat hareketleri, yüksek risklerine rağmen kazandıkları popülariteleri ve eğlenceli temalarıyla kripto para ekosisteminde her şeyin bir yatırım aracına dönüşebileceğini kanıtlayan “meme coin”ler (şaka coin), 2024’ün ilk ayında da manşetlerdeki yerini korumayı sürdürdü. 11 milyar doları aşkın piyasa değeriyle DOGE ve onu 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle izleyen SHIBA INU’nun yanı sıra, yıldızı son iki yılda parlayan BONK ve PEPE’nin liderlik ettiği rekabetçi meme coin piyasasının toplam değeri 19,6 milyar doları aşarken, bu odaktaki projelerin sayısı da CoinMarketCap verilerine göre 1.500’ün üzerine çıktı.

Piyasanın şaka odaklı bu kripto para birimlerine yönelik talebi, yeni bir platformun kurulmasını da beraberinde getirdi. Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki meme coin’leri bir araya getirmeyi amaçlayan Payu Coin (PAYU), BSC’nin verimliliğini meme coin ekosistemine taşımak için kuruldu.

Meme coin’leri bir araya getirecek

Binance Smart Chain’in yüksek hızını ve maliyet etkinliğini meme coin yatırımcıları için hızlı işlemler ve düşük işlem ücretleri sunmak için kullanan yeni platform, alım satım işlemlerinde almadığı vergi kesintisini de içeren kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıktı. Merkeziyetsiz borsa PancakeSwap'tan alınabilen Payu Coin, MEXC borsasında da listelenerek merkezi borsa kullanıcılarına da sunuldu. Toplam arzının %80’îni PancakeSwap üzerinde kalıcı olarak kilitleyen proje; Tokensniffer, Quick Intel, Safu, Goplus ve CertiK gibi bağımsız denetleme kuruluşlarından aldığı %100’lük güven skoruyla güvenirlik konusunda da beklentileri karşılamayı başardı. X (Twitter), Telegram, Instagram ve TikTok platformlarındaki topluluğuyla etkileşimlerini geliştiren proje; 2020’ye damga vuran DOGE, 2021’in yıldızı SHIB, 2022’de öne çıkan PEPE ve geçtiğimiz yılın favorisi BONK gibi meme coin’lerden ilham alarak, favori meme coin’leri bir araya getirmek amacıyla geliştirildi.

Piyasa değerini 30 ila 50 milyon dolara taşıyacak

İlk faz için birim fiyatındaki iki sıfırı kısa süre içinde kaldırarak toplam piyasa değerini 30 ila 50 milyon dolar arasına taşıma hedefiyle başlatılan proje, uzun vadede 500 milyon dolarlık bir piyasa değeri beklentisiyle geliştirildi. Kripto para biriminin yanı sıra Web3 tabanlı bir transfer platformu da sunan Payu Coin; PayPal, Zelle, Venmo, Skrill, Enpara ve Beem’in de aralarında olduğu dijital cüzdanlarla entegre bir biçimde çalışarak itibari para birimleriyle erişilebilirliği de güçlendirdi. Ayrıca 350 farklı kripto cüzdanına uyum sağlayan PayPayu platformu, kullanıcılara çeşitli kripto paralarla işlem yapma esnekliği sunmayı başardı. Meme coin’lerin kripto ekosistemi gözündeki güvenilirliğini artırmak ve dalgalı piyasadaki riskleri azaltmak için harekete geçen geliştiricilerin ortaya koyduğu proje, meme coin’leri bir araya getirme vizyonuya sektör için de bir kilometre taşı olma başarısı kazandı.

Meme coin’leri ödeme aracına dönüştürecek

Meme coin’lerin belirli dönemlere damga vuran performanslarını daha kalıcı ve istikrarlı hale getirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda CoinMarketCap’te de listelenen Payu Coin, PayPayu uygulamasıyla meme coin'lerin mobil ödeme sistemlerinde kullanılmasına yönelik testlerine de hız verdi. Bu sayede meme coin'leri günlük finansal ihtiyaçlarda kullanılabilen bir dijital ödeme aracına dönüştürmeye hedefleyen proje, 2024 sonuna kadar 300 binden fazla kullanıcıya ve 50 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı amaçlıyor. Payu Coin, belirlediği stratejik hedefleri, token dağılımı şeması, fazlara ayıran geliştirme yol haritasıyla, yatırımcılara öngörülebilirliği taahhüt ederek kripto benimsemesine katkıda bulunacak.