Yeni yüzyılın dönüşümü ‘blokzincir’ ile yaşanacak

Başak Nur GÖKÇAM

Değişen talepleri teknolojik dönüşümle buluşturma amacıyla 2022 yılında kurulan Balance Network, Avrupa ve Türkiye’de yazılım geliştirerek büyümeye hazırlanıyor. Kripto para borsası, NFT market plus, lunchpad ve dijital varlık cüzdanı gibi çeşitli ürünler sunan girişim, geliştirdiği yazılımlarla güvenli data sunumunun yanı sıra enerji tasarrufu da sağlıyor.

Blokzinciri dağıtılmış defter teknoloji olarak tanımlayan Balance Network CEO’su Ahmet Akkaya, “Bir muhasebeci her şeyini tek bir defterde tutar. Bütün muhasebe bilgileri defterin içindedir ve dağıtık şekilde durur. Bu defterdeki her sayfayı bilgisayar gibi düşünürsek, akıllı kontratlar çalıştırıldığında tüm bilgilerin bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Yani blokzincir teknolojisini bilgilerin bir veri merkezinde tutulmasın yerine dağıtık bir şekilde farklı bilgisayarlarda tutulması şeklinde tanımlayabiliriz” dedi.

Blokzinciri kırabilmek 17 milyon yıl sürüyor

Blokzincirin en önemli özelliğinin güvenlik olduğuna dikkat çeken Ahmet Akkaya, “Güvenlik sınırını aşmak için standart bir bilgisayarın 17 milyon yıla, gelişmiş bir bilgisayarın ise 1.3 milyon yıla ihtiyacı vardır. Blokzincirde 100 tane bilgisayar varsa, 51’inin ele geçirilmesi gerekir ki diğer bilgilerin okunması açılsın. Bu da blokzincirde ‘hacklenme’ durumunu imkansız kılar ve yüzde 100 güvenli bir data alanı sağlar” diye konuştu.

Blokzincir yazılımının kripto borsası ile anılmasına ilişkin de konuşan Akkaya, “İlk yazılan blokzincir, Bitcoin’in blokzinciri idi. Sonrasında Bitcoin’in de kripto parası piyasaya sunuldu ve yeni finansal düzene ayak uydurmak isteyenler blokzincire yöneldi. Bu teknolojinin çok geliştiğini henüz söylemek ise mümkün değil. Çünkü daha hantal bir teknolojiye sahip, her gün de gelişmeye devam ediyor. Blokzinciri özel kılan kriterler içinde ise hız, ölçeklenebilirlik, fiyat olanağı ve güvenlik sayılabilir” diye ekledi.

5 yıl içinde ‘blokzincir dönüşümü’ yaşanacak

Her geçen gün topluluklar tarafından blokzincir teknolojisinin geliştirilmeye devam ettiğini belirten Akkaya, “Blokzincir teknolojisinin günümüze sirayet etmesi için önce kurumsallar tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Bunların hepsi zamanla olacak işler. Önümüzdeki 5 yıl içinde herkes blokzincir dönüşümü içinde bulacak kendini. Bu yeni bir çağın ve dönüşümün adı olacak” açıklaması yaptı.

Müfredata girmesi gerekiyor

Blokzincir yazılımının normal yazılımdan farklı olduğunu belirten Akkaya, “Henüz normal bir yazılım eğitimi içinde yer aldığını söyleyemeyiz. Yalnızca Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde buna yönelik bir eğitim mevcut. Şu an için kurslarda ve şirketlerdeki eğitimler esnasında öğretildiğini söyleyebiliriz. Fakat ben blokzincir yazılımının gelecek süreçte müfredata girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilgi büyük ve gelecek burada. Bizde yaş ortalamasının 26 olduğunu söyleyebilirim. Gençler artık bu tür mesleklerle ilgileniyor” dedi.

Enerji tüketimi yüzde 80 düştü

Blokzincir teknolojisinin çevreye olan katkılarına da değinen Ahmet Akkaya, “Blokzincirde enerji tüketiminin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Veri depolamada sunucu ihtiyacı ortadan kalktığı için, elektrikte tasarruf sağlanıyor. Lojistik operasyonların minimuma indirilmesi ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan karbon salımının da önüne geçilmiş oluyor. Bugüne kadar blokzincirde yaşanan gelişim ile enerji tüketiminde yüzde 80’e yakın bir düşüş gerçekleşti” bilgisini verdi.

1 milyon dolar 3 saniyede 1 dolara gönderilebiliyor

Blokzincir teknolojisinin finans dışında kullanıldığı alanlara ilişkin de bilgi veren Ahmet Akkaya, “Savunma sanayiinde İHA’lar, SİHA’lar için kullanılıyor. Özellikle bankalarda büyük bir fayda sağlayacak. Çünkü ABD’ye para gönderiyorken 1 milyon doların geçmesi 3 gün alıyor ve maliyeti de son derece yüksek. Blokzincir teknolojisi ile ise 1 milyon doları 3 saniyede 1 dolara göndermek mümkün olabiliyor” dedi.

Direksiyon Web 3.0’a kırılıyor

Blokzincir teknolojisinin hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Akkaya, “Gençlerin direksiyonu Web 3.0’a doğru kırdığını söyleyebiliriz. Artık bu teknolojiyle o kadar iç içe bir hal alındı ki topluluklarda bir araya gelip geliştirmeye yönelik tartışanlar mevcut. Blokzincir yazılımcılığı, yeni yüzyılın mesleklerinden ” diye konuştu.