Yüzde 30 vergi 'Bitcoin göçü' başlatır

Emre ERGÜL

Bugünlerde en değerli kripto para olan Bitcoin’le yatıp Bitcoin’le kalkıyoruz… Uzmanlar günlerdir Bitcoin fiyatının yıl sonunda ulaşacağı rakamı tartışırken; ABD’de Biden yönetimi Bitcoin madencileri üzerinden yaklaşık 3.5 milyar dolar gelir elde edebilecekleri bir öneriyi yeniden gündeme getirdi. İsmi kısaca DAME vergisi… Açılımı ise Dijital Varlık Madenciliği Enerji vergisi… Hedef, Bitcoin madencilerinden elektrik tüketimleri üzerinden yüzde 30 vergi almak…

Teklif kabul edildiğinde, vergi üç yıllık bir süre içinde aşamalı olarak hayata geçecek. İlk yılda yüzde 10, ikinci yılda yüzde 20 ve üçüncü yılda 30… Bu sayede 10 yılda 3.5 milyar dolar bir gelir elde etmek… Biden yönetimi aslında DAME vergisini geçen mayısta gündeme getirip, hükümetin 2024 mali yılı bütçesini desteklemek istiyordu. Ancak sektör liderlerinin ciddi tepkisi üzerine aynı ay içinde geri çekildi. Öneri yeniden gündemde ve 1 Ekim’de başlayacak olan 2025 mali yılı bütçe teklifine eklenmek isteniyor. Sektör liderleri yeniden ayaklandı… Bitcoin madencilerinin ABD dışına göç etmelerinden çekiniliyor.

Bitcoin madenciliği donanım sağlayıcısı SunnySide Digital’ın CEO’su Taras Kulyk, çekincesini şöyle ifade ediyor: “Dijital madenciliğe yüzde 30’luk genel bir federal verginin uygulanması kesinlikle sektörü öldürecek ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyarlarca dolarlık yatırımcı değerini neredeyse anında yok edecek.” Kongre’nin en kripto yanlısı üyesi olarak bilinen Wyomingli Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, “Dijital varlık madenciliği için teklif edilen yüzde 30’luk cezai vergi, endüstrinin Amerika’da sahip olduğu her türlü dayanağı yok edecektir” diyerek Demokrat yönetime ateş püskürdü.

“Bitcoin’in dolar karşısında değeri artar”

Gryphon Digital Mining CEO’su Rob Chang de göçe işaret ediyor: “Kabul edilirse, bu hamle daha az verimli madencilerin ekonomik olmamasına yol açacaktır. Bu da onların daha ucuz başka yerlere taşınmaya karar vermelerine neden olur.” Bu noktada Chang, Bitcoin madencilerinin, tıpkı Çin’in 2021’de kriptoyu yasaklamasından sonra yaptıkları gibi, daha ‘dostane’ bölgelere akın edeceğine dikkat çekiyor.

Riot Platforms’un Kamu Politikası Başkanı Brian Morgenstern ise Beyaz Saray’ı ‘dolar’ üzerinden uyardı: “Verginin amacı boşa çıkacak, çünkü çok az gelir toplanacak. Bu iş, ABD’nin çıkarlarına da zarar verebilir. Çünkü Amerikan şirketlerinin yerine yurtdışındaki madencilerin bu alandaki geliri elde etmesini sağlayacak ve bu da Bitcoin’in dolar karşısında değerini daha da artıracak.”

Bitcoin fiyatı kâr realizasyonlarının etkisiyle yüzde 5 geriledi

Bitcoin fiyatı, kripto para birimleri ve hisse senetleri gibi diğer risk varlıklarını vuran bir satış dalgasıyla iki haftanın en büyük günlük düşüşünde yüzde 5.7'ye varan kayıp yaşadı. 63 bin 555 dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin, dün öğleden sonra yüzde 4.63 kayıpla 64 bin 249 dolardan işlem gördü. Yaşanan bu düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 4.6, yılbaşından bu yana yüzde 53.5 ve son 1 yılda yüzde 136.61 yükseldi.

Bitcoin spot ETF'lerinden bir günde 154 milyon dolar çıktı

SoSoValue'ya göre, 18 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net çıkışı 154 milyon dolar oldu ve 11 işlem günündeki ilk tek günlük net çıkış gerçekleşti. Grayscale ETF GBTC'de tek günlük net çıkış 642 milyon dolar oldu ve Grayscale ETF için ilk işlem gününden bu yana tek günlük net çıkış rekoru kırıldı. BlackRock ETF IBIT'e tek günlük net giriş 451 milyon dolar oldu. İkinci en yüksek giriş 17.58 milyon dolar ile Bitwise(BITB)'de gerçekleşti. Grayscale dışında net çıkış yaşayan ETF olmadı. ETF'lere bugüne kadar nette 12 milyar dolar sermaye girişi oldu ve yönetimleri altındaki varlık tutarı 55.94 milyar dolara ulaştı.